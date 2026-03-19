Tres de cada 10 tucumanos buscan otro empleo para llegar a fin de mes

La foto del mercado laboral al cierre de 2025 no ha mostrado grandes cambios respecto del cuarto trimestre de 2024, aunque los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) reflejan menos actividad en el aglomerado urbano del Gran Tucumán-Tafí Viejo en la comparación interanual. Esto evidencia dos cuestiones: por un lado, el sostenimiento del empleo cuentapropista, en un marco volátil para las empresas privadas, aunque el Estado mantuvo su dotación de personal.
El informe detalla que la tasa de desocupación del distrito fue del 5,6% (afecta a poco más de 25.000 personas), una décima por debajo del cuarto trimestre de 2024. Un fenómeno que se consolidó fue la cantidad de ocupados (en el aglomerado son 433.000 individuos) que buscan otro empleo para mejorar su nivel de ingresos. Con una Canasta Básica Total (mide el mínimo de ingresos para no caer en situación de pobreza) en torno del 28,6%, las personas que buscan otro empleo para llegar a fines de mes asciende a los 131.000 casos. En la comparación regional, sólo Salta supera a la provincia en niveles de desempleo, con una tasa del 5,9%. A su vez, Santiago del Estero-La Banda tiene un índice de desocupación del 0,6%, el más bajo entre los 31 aglomerados urbanos de la Argentina.
En el promedio nacional, el desempleo llegó al 7,5% en el último trimestre de 2025, según el informe del Instituto Nacional del Indec. A partir de las cifras se proyecta que casi 1,7 millones de personas sufrieron la falta de trabajo durante ese período. El Gran Buenos Aires registró la tasa de desempleo más alta, con el 8,6%. Le siguieron la región pampeana, con 7,7%, y el Noreste, con 5,6%. En contraste, los niveles más bajos se observaron en el Noroeste (4,2%), Cuyo (4,9%) y la Patagonia (4,8%).
Las tasas de actividad y de empleo no registraron cambios significativos. La tasa de desocupación registró una suba de 1,1 punto porcentual respecto del mismo trimestre del año anterior (es decir, de 6,4% a 7,5%), lo que indica una diferencia estadísticamente significativa, detalla el reporte oficial.
La tasa de desocupación para el grupo de mujeres de 14 a 29 años presenta una variación de 3 puntos, mientras que para el grupo de varones del mismo grupo etario es de 3,7 puntos en todo el país. Para los grupos de edades centrales (de 30 a 64 años), tanto de mujeres como de varones, las tasas se mantuvieron estables.
Respecto de la estructura del empleo por categoría ocupacional, no se observan cambios significativos. La tasa de informalidad presenta niveles similares al mismo trimestre del año anterior, en torno del 30%. En el caso de Tucumán, la informalidad se eleva al 51,5%, con datos al tercer trimestre del año pasado, siendo uno de los índices más altos de la Argentina.
El sector registrado
Los problemas en el mercado laboral se registran particularmente en el sector registrado. Con datos de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) ha realizado un análisis respecto del comportamiento del trabajo durante la administración presidencial de Javier Milei. La entidad ha llegado a las siguientes conclusiones:
• Entre noviembre de 2023 y diciembre de 2025, se redujo la cantidad de empleadores en 22.608 casos (30 por día).
• En términos absolutos, “Servicio de transporte y almacenamiento” es el sector más afectado, con una pérdida de 5.509 empleadores.
• En término relativos, el sector más afectado también es la “Servicios de transporte y almacenamiento”, que ha registrado una pérdida del 14% en el total de empleadores.
• En el mismo período, se perdieron 297.716 puestos de trabajo registrados en unidades productivas (-3,02%), casi 400 puestos por día.
• El sector “Administración Pública” es el más afectado en términos de pérdida de puestos de trabajo, con una disminución de 88.864 trabajadores.
• En términos relativos, el sector más afectado es la construcción (-15,9%).
En el sector de trabajadores en casas particulares (empleadas domésticas) se perdieron 26.975 puestos de trabajo registrados, casi 36 casos por día, de acuerdo con el diagnóstico del CEPA al que accedió LA GACETA.
Si se analiza la reducción de casos de empleadores, se observa que los principales afectados, en estos primeros 25 meses de la gestión de Milei, son las empresas de hasta 500 trabajadores/as: 99,68% del total de los casos (22.505 empresas menos). Por el contrario, la cantidad de empleadores de más de 501 trabajadores/as explican sólo el 0,32% (73 casos), acota.
Al analizar el tamaño de empresa se observa que entre noviembre de 2023 y diciembre de 2025 la expulsión de trabajadores es más mayor en las empresas de mayor porte: 69,21% de la pérdida de empleo (-206.060 trabajadores) se focalizó en empresas de más de 500 trabajadores. En cambio, la reducción de personal por parte de las empresas con menos de 500 trabajadores/as fue menor: 91.656 casos, explicando el 30,79% del total. En términos absolutos, mientras que las empresas de más de 500 trabajadores/as redujeron su personal de 4.782.973 a 4.576.913, las empresas de hasta 500 disminuyeron su dotación de 5.074.200 a 4.982.544, puntualiza el reporte privado.