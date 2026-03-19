Tres de cada 10 tucumanos buscan otro empleo para llegar a fin de mes

El informe detalla que la tasa de desocupación del distrito fue del 5,6% (afecta a poco más de 25.000 personas), una décima por debajo del cuarto trimestre de 2024. Un fenómeno que se consolidó fue la cantidad de ocupados (en el aglomerado son 433.000 individuos) que buscan otro empleo para mejorar su nivel de ingresos. Con una Canasta Básica Total (mide el mínimo de ingresos para no caer en situación de pobreza) en torno del 28,6%, las personas que buscan otro empleo para llegar a fines de mes asciende a los 131.000 casos. En la comparación regional, sólo Salta supera a la provincia en niveles de desempleo, con una tasa del 5,9%. A su vez, Santiago del Estero-La Banda tiene un índice de desocupación del 0,6%, el más bajo entre los 31 aglomerados urbanos de la Argentina.