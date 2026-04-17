San Martín se enfrenta a una medida exigente: qué tipo de partido puede plantearle Tristán Suárez en La Ciudadela

Para San Martín, el foco no pasa sólo por cómo llega el rival, sino por el tipo de partido que se puede armar en La Ciudadela. El conjunto de Bolívar y Pellegrini también sigue invicto, con 14 puntos en ocho fechas, pero carga con un detalle que empieza a pesar en el análisis: de los cuatro partidos del torneo que jugó como local, sólo ganó uno. Empató sin goles con Patronato, igualó 2 a 2 con Deportivo Maipú, venció 2 a 0 a Nueva Chicago e igualo 1 a 1 con Chacarita. Ese dato le agrega una exigencia concreta al cruce con Tristán: además de sostener su lugar entre los de arriba, el “Santo” necesita empezar a darle más peso a su localía, algo que hasta ahora consiguió de manera intermitente.