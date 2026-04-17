San Martín se enfrenta a una medida exigente: qué tipo de partido puede plantearle Tristán Suárez en La Ciudadela

Resumen para apurados
- San Martín de Tucumán recibe a Tristán Suárez este domingo en La Ciudadela por la Primera Nacional, buscando consolidar su localía y mantenerse en la cima de la Zona B.
- El 'Lechero' llega invicto con solo dos goles en contra, mientras que el 'Santo' suma 14 puntos pero ganó solo uno de cuatro juegos en casa, planteando un duelo de estilos opuestos.
- Este cruce medirá la madurez de San Martín para imponerse ante rivales defensivos. Un triunfo fortalecería sus aspiraciones de ascenso y le daría mayor peso a su localía histórica.
Como esos equipos que no hacen demasiado ruido, pero se acomodan rápido y se vuelven incómodos para cualquiera, así llega Tristán Suárez al cruce con San Martín. El “Lechero” armó un arranque serio, sin estridencias, pero con una solidez que lo puso enseguida en la conversación de la zona B. Para el equipo de Andrés Yllana, ahí aparece la primera advertencia: enfrente no estará un rival desordenado ni uno que necesite demasiado volumen de juego para competir, sino un conjunto que se siente cómodo en partidos apretados, que concede muy poco y que suele castigar cuando detecta una desatención.
Ese presente se entiende mucho más por lo que viene haciendo ahora que por lo del año pasado. Tristán Suárez abrió el torneo con dos empates sin goles, frente a Temperley y Nueva Chicago, y desde ahí empezó a construir una campaña muy firme. Después le ganó 2 a 1 a San Martín de San Juan, empató 1 a 1 con Güemes, goleó 3 a 0 a Gimnasia de Jujuy, venció 1 a 0 a Almirante Brown y superó 2 a 0 a Agropecuario. En ocho fechas suma 16 puntos, sigue invicto y recibió apenas dos goles. Es decir: más que un equipo vistoso, hoy es un rival confiable, con una estructura que casi no se rompe y con una forma de competir que le viene dando resultados.
Para San Martín, el foco no pasa sólo por cómo llega el rival, sino por el tipo de partido que se puede armar en La Ciudadela. El conjunto de Bolívar y Pellegrini también sigue invicto, con 14 puntos en ocho fechas, pero carga con un detalle que empieza a pesar en el análisis: de los cuatro partidos del torneo que jugó como local, sólo ganó uno. Empató sin goles con Patronato, igualó 2 a 2 con Deportivo Maipú, venció 2 a 0 a Nueva Chicago e igualo 1 a 1 con Chacarita. Ese dato le agrega una exigencia concreta al cruce con Tristán: además de sostener su lugar entre los de arriba, el “Santo” necesita empezar a darle más peso a su localía, algo que hasta ahora consiguió de manera intermitente.
En esa lectura, los dos últimos partidos del “Lechero” dicen bastante. Contra Almirante Brown, Tristán resolvió rápido: Ángel Almada marcó a los cuatro minutos y, desde ahí, el equipo de José María Martínez hizo lo que mejor sabe hacer. Se ordenó, administró la ventaja y jugó un partido incómodo para el rival. No necesitó dominar ni generar una catarata de situaciones; le alcanzó con golpear temprano y sostener el libreto. Para San Martín, esa imagen deja una advertencia puntual: si entra dormido o le regala el primer tramo, Tristán tiene la capacidad de acomodar el partido a su gusto con muy poco.
La otra mitad del análisis apareció en Carlos Casares. Frente a Agropecuario, Tristán volvió a pegar de entrada: Almada anotó al minuto y Augusto Berrondo amplió a los 13’. Otra vez fue un equipo práctico, corto y agresivo para aprovechar el momento. Ahí se ve una de sus mayores fortalezas: cuando encuentra ventaja rápido, se vuelve muy difícil de correr. No se desespera, no se parte y casi siempre obliga al rival a hacer un esfuerzo extra para entrarle. Almada hoy es una de sus cartas más filosas, Berrondo le dio una variante importante en ataque y el equipo interpreta muy bien cuándo apretar y cuándo bajar el ritmo.
Para prestar atención
La principal virtud de Tristán Suárez está atrás. Dos goles recibidos en ocho fechas no son casualidad: hay una estructura seria, un bloque que se mueve junto y una idea defensiva muy trabajada. Además, Martínez ya mostró flexibilidad para tocar el dibujo sin perder orden. Ese combo lo vuelve un rival incómodo para cualquiera. Pero también tiene debilidades. No es un equipo de elaboración constante ni uno que se sienta natural cuando debe asumir el protagonismo durante largos pasajes. Si no encuentra espacios o si lo obligan a circular más de la cuenta, puede volverse previsible. Ahí está uno de los caminos que San Martín debería intentar explotar.
Por eso, el partido parece pedirle a Yllana algo bastante específico. San Martín no debería entrar en un trámite ansioso, de ida y vuelta, ni dejar que el rival lo lleve al terreno de la fricción y la segunda pelota. Tristán crece cuando el partido se corta, cuando el rival se apura y cuando puede defender con el bloque armado para salir rápido. En cambio, pierde naturalidad si lo obligan a correr hacia atrás, a desplazarse lateralmente y a convivir con una circulación paciente. Para el “Santo”, entonces, la clave no pasará sólo por atacar, sino por saber cómo hacerlo: mover la pelota con criterio, no quedar largo y no exponer la espalda de sus volantes.
En definitiva, Tristán llega bien porque se volvió un equipo confiable. No arrasa, no luce demasiado, pero compite de manera muy pareja y casi no concede nada. San Martín, por su parte, enfrentará un desafío doble: seguir sumando para no perder terreno arriba y, al mismo tiempo, empezar a construir una localía más pesada.