Polémica por los comentarios sobre la formación educativa de un comisionado rural

Según la médica, los lugareños cuestionaron la falta de previsibilidad y de evacuación programada de parte del comisionado Ricardo León Boido. “Señor presidente, mande al delegado comunal de Escaba a hacer un curso. Me ofrezco a pagarle los honorarios. Señor delegado, puede tomar un curso usted o alguien capacitado, que tenga secundaria completa, y que le avise a la gente: hagamos una evacuación programada y salvemos sus animales. Esa gente vive de la huerta y de los animales, y tiene que ver que un socavón se lleva la casa entera”, expresó Nievas en medio de quejas de los peronistas.