Polémica por los comentarios sobre la formación educativa de un comisionado rural

Resumen para apurados
- La Legislatura de Tucumán repudió los dichos de la diputada Raquel Nievas sobre la formación del comisionado de Escaba durante el debate por la emergencia hídrica provincial.
- El bloque Justicialista eliminó las expresiones de la versión taquigráfica por discriminatorias. El conflicto inició tras críticas a la gestión de inundaciones en el sur tucumano.
- El incidente reabre el debate sobre la idoneidad para cargos públicos y establece un precedente contra el uso de lenguaje peyorativo sobre el nivel educativo en el recinto.
La polémica se instaló ayer en el recinto de la Legislatura a partir de las declaraciones de una legisladora respecto al nivel educativo del comisionado de Escaba y de su idoneidad en el cargo. Las palabras de la parlamentaria radical generaron fuerte rechazo en el bloque Justicialista, al nivel que solicitaron que las expresiones sean quitadas de la versión taquigráfica por “discriminatoria y peyorativa”.
Fue durante el tratamiento del proyecto para la creación de la comisión especial de emergencia hídrica (CEEH) para diagramar un Plan Hídrico Estratégico Integral de Tucumán. La legisladora Raquel Nievas (Trabajando por Tucumán) pidió la palabra para contar las vivencias que tuvo con familias del sur, por las inundaciones. Dijo que estuvo en Escaba (departamento de Alberdi), con familias afectadas por la apertura de las esclusas del dique.
Según la médica, los lugareños cuestionaron la falta de previsibilidad y de evacuación programada de parte del comisionado Ricardo León Boido. “Señor presidente, mande al delegado comunal de Escaba a hacer un curso. Me ofrezco a pagarle los honorarios. Señor delegado, puede tomar un curso usted o alguien capacitado, que tenga secundaria completa, y que le avise a la gente: hagamos una evacuación programada y salvemos sus animales. Esa gente vive de la huerta y de los animales, y tiene que ver que un socavón se lleva la casa entera”, expresó Nievas en medio de quejas de los peronistas.
La referencia al “secundario completo” fue objetada por la legisladora Carolina Vargas Aignasse, quien mocionó que se retire la expresión de la versión taquigráfica por “discriminatoria y peyorativa”. Señaló que desconocía la formación académica del comisionado, pero advirtió que ese tipo de lenguaje no debía utilizarse en el recinto. El planteo fue aprobado.
El peronista Carlos Gómez, ex comisionado rural de Manuela Pedraza (Simoca), remarcó que la legislación vigente no exige título secundario para ser candidato. “A veces la cultura y la formación no la dan los títulos sino la experiencia de vida”, lanzó. En tanto que Gerónimo Vargas Aignasse remarcó que la Constitución de la Nación, en su artículo 16, fija las pautas sobre la idoneidad para acceder a cargos públicos.
El ex diputado consideró “peligroso” imponer barreras educativas para la representación política y mencionó como ejemplos a los ex presidentes Domingo Faustino Sarmiento (Argentina) y José Mujica (Uruguay). “Me parece que es agresivo, no corresponde, es descalificante y va en contra de la Constitución de la Nación”, declaró. “La educación lamentablemente no se aprende en la universidad”, chicaneó.
Finalmente, el legislador Roque Álvarez cuestionó además el diagnóstico expuesto sobre la zona de Escaba. Señaló que allí no hay pobladores inundados y sostuvo que los problemas hídricos se registran aguas abajo, cuando se producen aperturas en el dique El Cadillal.