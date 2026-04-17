Cerúndolo no pudo sostener la ventaja frente a Zverev y se despidió en los cuartos de Múnich

Resumen para apurados
- Francisco Cerúndolo cayó este viernes ante Alexander Zverev por 5-7, 6-0 y 6-2 en los cuartos de final del ATP 500 de Múnich, quedando eliminado del torneo en territorio alemán.
- Tras un sólido inicio del argentino, la jerarquía del número 3 del mundo prevaleció en los sets siguientes. Es la quinta victoria consecutiva del teutón sobre el tenista nacional.
- Cerúndolo buscará revancha en el Masters 1000 de Madrid. Pese a la derrota, se mantiene como el jugador con mayor cantidad de triunfos en polvo de ladrillo desde el inicio de 2023.
El camino de Francisco Cerúndolo en el ATP 500 de Múnich llegó a su fin este viernes. En un duelo de realidades cambiantes, el tenista argentino no logró capitalizar un gran inicio y terminó cediendo ante la jerarquía del alemán Alexander Zverev, quien se impuso por 5-7, 6-0 y 6-2 para meterse en las semifinales del certamen bávaro.
El número 3 del mundo parece haber descifrado el juego de Cerúndolo (21°), a quien superó por quinta vez consecutiva en los últimos ocho meses. Aunque el historial comenzó favorable para el argentino en sus primeros tres cruces -todos sobre polvo de ladrillo-, desde mediados del año pasado la balanza se inclinó definitivamente hacia el lado del teutón.
Buen comienzo y traspié en el segundo set
El tramo inicial del encuentro alimentó la ilusión del tenista nacional. Tras un comienzo errático en el que llegó a estar 4-1 abajo producto de dos quiebres, Cerúndolo reaccionó con autoridad. Apoyado en la profundidad de su derecha y una notable efectividad para aprovechar cada oportunidad de quiebre, "Fran" hilvanó una remontada que le permitió llevarse la primera manga por 7-5.
Sin embargo, el escenario dio un giro drástico a partir del segundo set. Zverev ajustó su servicio, encontró respuestas a la agresividad del argentino y exhibió la contundencia que lo sitúa en la élite del circuito. Cerúndolo, por su parte, perdió consistencia con su saque y comenzó a acumular errores no forzados que le impidieron retomar el ritmo. El 6-0 del segundo parcial fue el preludio de un desenlace donde el alemán dominó todos los aspectos del juego hasta sellar el resultado final, con un 6-2 en el set definitivo.
Desafío en Madrid y un récord de vigencia
Tras sus victorias previas ante Sumit Nagal y Botic van de Zandschulp, Cerúndolo se despide de Alemania sin poder igualar las semifinales alcanzadas en la edición anterior. No obstante, sus números en la superficie más lenta siguen siendo de élite: desde el inicio de la temporada 2023, el argentino acumula 71 victorias sobre polvo de ladrillo, superando los registros de Carlos Alcaraz (69) y Sebastián Báez (66).
La próxima estación para la raqueta número uno del país será el Masters 1000 de Madrid, que inicia la semana entrante. Allí, Cerúndolo afrontará el desafío de defender los 400 puntos obtenidos en 2025, cuando alcanzó las semifinales, en un torneo clave dentro de la gira europea que desemboca en Roland Garros.
Por su parte, Alexander Zverev -máximo favorito al título en Múnich y defensor de la corona- buscará el pase a la final enfrentando al italiano Flavio Cobolli (16°), quien viene de superar al checo Vit Kopriva por 6-3 y 6-2.