Cerúndolo no pudo sostener la ventaja frente a Zverev y se despidió en los cuartos de Múnich

Sin embargo, el escenario dio un giro drástico a partir del segundo set. Zverev ajustó su servicio, encontró respuestas a la agresividad del argentino y exhibió la contundencia que lo sitúa en la élite del circuito. Cerúndolo, por su parte, perdió consistencia con su saque y comenzó a acumular errores no forzados que le impidieron retomar el ritmo. El 6-0 del segundo parcial fue el preludio de un desenlace donde el alemán dominó todos los aspectos del juego hasta sellar el resultado final, con un 6-2 en el set definitivo.