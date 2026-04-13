Cerúndolo fue ovacionado en Múnich por un gesto de fair play en pleno partido

El episodio ocurrió en el segundo set del partido ante Sumit Nagal. Con el marcador a su favor -ya había ganado el primero por 6-2 y estaba 2-0 arriba en el segundo-, un juez de línea sancionó como “out” un primer saque de su rival. Sin embargo, lejos de aprovechar la situación, Cerúndolo se acercó a revisar la marca y le indicó al umpire que la pelota había sido buena.