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Contepomi respaldó a Galindo y abrió la puerta de Los Pumas para Tarucas

El head coach destacó el trabajo del staff tucumano y aseguró que los jugadores de la franquicia tienen chances reales de llegar al seleccionado si sostienen su nivel.

Contepomi participó de los entrenamientos de Tarucas. Contepomi participó de los entrenamientos de Tarucas. Analía Jaramillo/LA GACETA.
Por Benjamín Papaterra Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Felipe Contepomi, DT de Los Pumas, visitó a Tarucas en Tucumán esta semana para respaldar al staff de Álvaro Galindo y observar jugadores con potencial para el seleccionado mayor.
  • Acompañó entrenamientos presenciales para mejorar la dinámica de trabajo. Destacó la importancia del Súper Rugby Américas como puente entre los clubes y el profesionalismo nacional.
  • Este acercamiento garantiza que el rendimiento en franquicias sea el camino directo a Los Pumas, fortaleciendo la estructura federal y el desarrollo de talentos en todo el país.
Resumen generado con IA

La presencia de Felipe Contepomi en La Caldera del Parque no pasó desapercibida. El head coach de Los Pumas se metió de lleno en la dinámica de Tarucas, acompañó los entrenamientos y dialogó con el staff y los jugadores en una visita que tuvo más de construcción que de supervisión. No llegó a imponer, sino a sumar. Y esa fue, justamente, la idea central de su paso por Tucumán.

“Tratamos de visitar las franquicias. Más allá de la comunicación virtual, estar presencial está buenísimo”, explicó Contepomi, que valoró el contacto directo con el grupo. Durante dos jornadas intensas, el entrenador pudo observar de cerca el trabajo que viene realizando el equipo dirigido por Álvaro Galindo y se llevó una impresión positiva. “Fueron dos días muy buenos, con entrenamientos intensos. A los chicos se los vio con mucha energía”, dijo.

Lejos de marcar diferencias o bajar directivas, el ex apertura dejó en claro que el objetivo es acompañar procesos que ya están en marcha. “No necesitamos bajar línea. El laburo que está haciendo Álvaro con todo el staff es muy bueno. Venimos simplemente a colaborar, a compartir ideas para mejorar. Estamos todos en el mismo barco”, sintetizó.

Esa mirada colaborativa se traduce también en cómo observa la evolución del plantel. Contepomi destacó la competencia interna como uno de los motores del crecimiento y remarcó el compromiso del grupo. “Se los ve bien, con buena energía. Después, claro, todo se define en los 80 minutos, pero la preparación fue muy buena”, analizó, en referencia al duelo ante Capibaras, que será uno de los cruces claves de cara a la clasificación a semifinales.

Uno de los desafíos que identifica el entrenador está vinculado al proceso de profesionalización de los jugadores que llegan desde los clubes. En ese sentido, remarcó la importancia de acompañar esa transición. “Hay algunos con más experiencia, pero los que se suman desde los clubes necesitan adaptarse a una vida más profesional. Son hábitos que hay que aprender. La idea es ayudarlos”, explicó. En ese punto, el rol del rugby de base aparece como un pilar fundamental. Para Contepomi, los clubes siguen siendo la principal fuente de talento del país. Y en ese camino, el Súper Rugby Américas cumple una función clave como puente hacia el alto rendimiento.

Consultado sobre la posibilidad de que jugadores de Tarucas lleguen a Los Pumas, el head coach sostuvo que las convocatorias dependen del rendimiento de los protagonistas. “Siempre. Si son argentinos y tienen el pasaporte al día, después depende de lo que hagan en la cancha. El Súper Rugby Américas es una fuente muy rica. Muchos ya debutaron en Los Pumas y otros están en el plantel”, explicó. El mensaje es directo: el camino está abierto, pero hay que sostener el nivel.

En una mirada más amplia, Contepomi también hizo un balance del presente de las franquicias argentinas. Reconoció que la expansión del sistema, con la incorporación de nuevos equipos como Capibaras, genera desafíos, sobre todo en la distribución del talento. “Al sumar una franquicia más, hubo jugadores que se movieron y eso obliga a incorporar chicos nuevos, respetando sus procesos. Pero veo a las cuatro franquicias más establecidas”, señaló.

En ese contexto, destacó particularmente el crecimiento de Tarucas respecto a la temporada anterior. “El cambio es enorme en todo sentido: infraestructura, conocimiento, energía. Se nota en cómo se preparan los chicos. Está buenísimo”, afirmó.

También hubo palabras de reconocimiento para Álvaro Galindo, a quien definió como una pieza clave del proyecto. “Está haciendo un trabajo enorme. Tiene experiencia, ya fue head coach del M20 y hoy lidera este proceso. Pero no es solo él, es un equipo grande que está trabajando muy bien”, destacó.

La visita no quedará solo en los entrenamientos. Contepomi confirmó que estará presente en el partido del lunes ante Capibaras, un cruce clave para las aspiraciones de Tarucas en el torneo. “Ojalá podamos ver en la cancha lo que se planificó. Eso es lo más lindo”, expresó.

Por último, el entrenador también se refirió a un horizonte más lejano pero igualmente relevante: la posible organización del Mundial 2035 en Sudamérica. Aunque reconoció que aún falta mucho camino por recorrer, valoró la iniciativa. “Está buenísimo que ya se presente la candidatura. El rugby en Argentina sigue creciendo, sobre todo a nivel amateur y de clubes, algo que no pasa en otros países”, reflexionó.

La visita de Contepomi dejó algo más que observaciones técnicas. Confirmó que Tarucas forma parte de un proyecto más amplio, donde el desarrollo y la identidad del rugby argentino se construyen de manera colectiva. Y en ese camino, cada entrenamiento cuenta.

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