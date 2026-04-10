Contepomi respaldó a Galindo y abrió la puerta de Los Pumas para Tarucas

Uno de los desafíos que identifica el entrenador está vinculado al proceso de profesionalización de los jugadores que llegan desde los clubes. En ese sentido, remarcó la importancia de acompañar esa transición. “Hay algunos con más experiencia, pero los que se suman desde los clubes necesitan adaptarse a una vida más profesional. Son hábitos que hay que aprender. La idea es ayudarlos”, explicó. En ese punto, el rol del rugby de base aparece como un pilar fundamental. Para Contepomi, los clubes siguen siendo la principal fuente de talento del país. Y en ese camino, el Súper Rugby Américas cumple una función clave como puente hacia el alto rendimiento.