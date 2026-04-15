Tarucas en el Súper Rugby Américas: números, tries y rendimiento en la primera vuelta
En siete partidos, la franquicia del NOA acumuló 228 puntos, 28 tries y una diferencia de +45, con un ataque en crecimiento respecto a 2025 y una producción repartida entre sus jugadores, aunque con irregularidades defensivas que condicionaron su rendimiento.
Resumen para apurados
- Tarucas finalizó la primera vuelta del Súper Rugby Américas con cinco triunfos, tras mostrar un gran crecimiento ofensivo que posiciona a la franquicia tercera en el torneo.
- El equipo del NOA aumentó su promedio a 32,6 puntos por partido, superando su marca de 2025. Pese a sumar 28 tries, las grietas defensivas generaron derrotas y finales ajustados.
- El futuro del equipo depende de equilibrar su ataque profundo con una defensa consistente. Si corrigen las fallas, serán firmes candidatos al título en la etapa de definiciones.
Tarucas atraviesa una primera etapa del Súper Rugby Américas que invita a una lectura dual. Por un lado, los números reflejan un equipo con una capacidad ofensiva notable; por el otro, exponen ciertas grietas defensivas que le impiden sostener esa producción en resultados más contundentes. En siete presentaciones, la franquicia del NOA acumula 228 puntos a favor y 183 en contra, con una diferencia de +45, producto de sus actuaciones ante Capibaras (28), Cobras (52), Yacaré XV (28), Pampas XV (22), Dogos XV (29), Peñarol (28) y Selknam (41).
El salto en ataque respecto a 2025 es evidente. En ese mismo tramo del año pasado, Tarucas había anotado 170 puntos en siete partidos, con un promedio de 24,3 por encuentro. En 2026, esa media trepó a 32,6, lo que implica 58 puntos más en igual cantidad de juegos. La evolución es clara: el equipo es hoy más punzante, más profundo y con mayores variantes para lastimar. Sin embargo, esa mejora ofensiva todavía no encuentra un correlato pleno en la solidez defensiva, lo que explica por qué algunos partidos se resolvieron con sufrimiento o terminaron en derrota.
En términos de tries, Tarucas apoyó 28 conquistas en total, de las cuales 25 fueron de jugadores y tres try-penales. Lo más llamativo no es solo la cantidad, sino la distribución: no hay un único nombre dominante, sino una ofensiva repartida. Aun así, hay dos jugadores que encabezan la tabla interna. el segunda línea Ignacio Marquieguez y el wing Mateo Pasquini son los trymen del equipo, con tres conquistas cada uno. El primero marcó ante Selknam, Yacaré y Cobras, mientras que el segundo sumó un doblete frente a Pampas y uno más ante Yacaré.
Detrás aparece un grupo amplio con dos tries: Thiago Sbrocco, Facundo Cardozo, Tomás Vanni, Estanislao Pregot, Pedro Coll y Pablo Pfister. Esa diversidad ofensiva es una de las principales fortalezas del equipo: Tarucas no depende de un solo definidor, sino que construye desde múltiples vías.
El partido que mejor sintetiza su potencial fue la goleada ante Cobras (52-22). Allí apoyó siete tries y mostró su versión más dominante, con ritmo, eficacia y contundencia. Fue, sin dudas, su mayor víctima en este tramo del torneo. En el otro extremo aparece la derrota frente a Pampas (22-43), el encuentro en el que más sufrió en defensa y donde quedó más expuesto ante un rival que le marcó cinco tries.
Entre esos dos polos se ubica el duelo ante Dogos XV (29-26), probablemente el más exigente. Tarucas ganó por apenas tres puntos, en un partido en el que fue superado en tries y necesitó apoyarse en la eficacia a los palos y en su carácter para sostener el resultado. Ese encuentro refleja otra cara del equipo: la capacidad de competir incluso cuando no domina.
Con un balance de cinco victorias y dos derrotas, Tarucas se ubica tercero con 23 unidades, en la pelea dentro de la tabla y mantiene intactas sus aspiraciones. Sin embargo, los datos dejan una conclusión clara: su rendimiento está directamente ligado a su defensa. Cuando logra controlar al rival, impone condiciones; cuando el partido se rompe, queda expuesto.
En definitiva, Tarucas construyó una identidad ofensiva sólida y atractiva, con nombres propios que empiezan a destacarse y un volumen de juego en crecimiento. El desafío, de cara a lo que viene, será transformar esa potencia en regularidad. Porque si logra equilibrar su ataque con una defensa más consistente, tendrá argumentos para pelear mucho más que un buen arranque.