Tarucas en el Súper Rugby Américas: números, tries y rendimiento en la primera vuelta

El salto en ataque respecto a 2025 es evidente. En ese mismo tramo del año pasado, Tarucas había anotado 170 puntos en siete partidos, con un promedio de 24,3 por encuentro. En 2026, esa media trepó a 32,6, lo que implica 58 puntos más en igual cantidad de juegos. La evolución es clara: el equipo es hoy más punzante, más profundo y con mayores variantes para lastimar. Sin embargo, esa mejora ofensiva todavía no encuentra un correlato pleno en la solidez defensiva, lo que explica por qué algunos partidos se resolvieron con sufrimiento o terminaron en derrota.