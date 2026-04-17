Darío Monteros, tras las inundaciones: “Trabajaremos hasta el domingo para normalizar las clases el lunes”

Una de las zonas más afectadas es La Madrid, donde se reforzó la presencia del Estado con maquinaria y asistencia social. “Desde el martes hay equipos trabajando y hoy se entregarán más de 800 kits escolares a los alumnos”, indicó Monteros, quien además remarcó la importancia de acompañar a las familias damnificadas. “El gobernador nos pide estar presentes y acercar soluciones a cada familia afectada”, agregó.