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Darío Monteros, tras las inundaciones: “Trabajaremos hasta el domingo para normalizar las clases el lunes”

El Gobierno desplegó más de 20 frentes de trabajo en las zonas más afectadas; refuerza, además, la asistencia a familias damnificadas.

Darío Monteros informó sobre el avance del operativo desplegado en distintos puntos de la provincia tras las inundaciones Darío Monteros informó sobre el avance del operativo desplegado en distintos puntos de la provincia tras las inundaciones
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El ministro Darío Monteros lidera un operativo en Tucumán tras las inundaciones para recuperar caminos y canales, buscando garantizar el reinicio de clases este lunes.
  • Con más de 20 frentes de trabajo y 60 equipos viales, el Gobierno interviene en zonas críticas como La Madrid y ríos del sur para restaurar la infraestructura dañada.
  • Estas acciones inmediatas buscan mitigar el impacto social y vial. La recuperación de cauces y accesos es clave para la estabilidad de las comunidades rurales afectadas.
Resumen generado con IA

Con el objetivo de restablecer la normalidad en el menor tiempo posible, el ministro del Interior, Darío Monteros, informó sobre el avance del operativo desplegado en distintos puntos de la provincia tras las inundaciones. Entre las prioridades, destacó la recuperación de caminos, la limpieza de canales y la intervención en ríos que provocaron anegamientos.

Monteros detalló que actualmente hay más de 20 frentes activos, con entre 55 y 60 equipos viales operando principalmente en localidades del sur y este. “Estamos interviniendo en distintos sectores estratégicos de la provincia con un fuerte despliegue territorial”, afirmó.

En ese marco, aclaró el compromiso de garantizar el reinicio de las clases. “Vamos a trabajar incluso hasta el domingo para que el lunes los chicos puedan volver a clases con normalidad”.

Escuela Especial “Alcira del Blanco de Ergueta” Escuela Especial “Alcira del Blanco de Ergueta”

Una de las zonas más afectadas es La Madrid, donde se reforzó la presencia del Estado con maquinaria y asistencia social. “Desde el martes hay equipos trabajando y hoy se entregarán más de 800 kits escolares a los alumnos”, indicó Monteros, quien además remarcó la importancia de acompañar a las familias damnificadas. “El gobernador nos pide estar presentes y acercar soluciones a cada familia afectada”, agregó.

Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Marcelo Nazur, destacó el trabajo coordinado para recuperar la infraestructura vial e hídrica en toda la provincia. “Estamos trabajando en caminos, accesos a escuelas, ríos y canales para garantizar la transitabilidad y el escurrimiento del agua”.

Nazur señaló que uno de los principales focos de intervención se encuentra en el río Marapa y su desembocadura, además de otros puntos críticos como el río Chirimayo, en Concepción. “No vamos a detenernos hasta que la red vial y los cauces estén en condiciones en toda la provincia”, concluyó.

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