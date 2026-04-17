Sin más feriados en abril: mayo llega con dos fines de semana largos

Para suerte de muchos argentinos, la Jefatura de Gabinete de Ministros dispuso los feriados de 2026 de una forma conveniente. Desde febrero hasta agosto, todos los meses tendrán entre uno y dos fines de semana de tres días. Abril se sintió algo extenso, tal vez por la falta de estos feriados descontracturantes en medio del mes. Pero mayo llegará con un doble descanso extendido.