Sin más feriados en abril: mayo llega con dos fines de semana largos

Resumen para apurados
- Argentina tendrá dos fines de semana largos en mayo de 2026 por el Día del Trabajador (1/5) y la Revolución de Mayo (25/5), según el calendario oficial del Gobierno nacional.
- Tras un abril sin descansos, el cronograma establece feriados el viernes 1 y el lunes 25. La medida busca compensar la falta de pausas recientes y organizar el descanso laboral.
- Estos feriados consecutivos impulsarán el turismo interno y el consumo. El esquema se repetirá hasta agosto con fines de semana largos mensuales para fomentar la economía.
Para suerte de muchos argentinos, la Jefatura de Gabinete de Ministros dispuso los feriados de 2026 de una forma conveniente. Desde febrero hasta agosto, todos los meses tendrán entre uno y dos fines de semana de tres días. Abril se sintió algo extenso, tal vez por la falta de estos feriados descontracturantes en medio del mes. Pero mayo llegará con un doble descanso extendido.
Después de los feriados de Semana Santa a principios del mes, abril no contó con más feriados. Pero mayo tendrá dos fines de semana largos: uno a principios del mes y otro hacia las últimas semanas. Hoy quedan exactamente 14 días para el próximo día no hábil del calendario, declarado por el Gobierno nacional.
Mayo tendrá dos fines de semana largos
El primer feriado será uno de los días con menos actividades habilitadas en todo el país porque se conmemora el Día del Trabajador. La efeméride se instaló para honrar y recordar la sangrienta represión que sufrieron los obreros de la fábrica McCormick durante abril y mayo de 1886, en la ciudad de Chicago, Estados Unidos.
Este año, el feriado del Día del Trabajador coincidirá con un viernes, al cual le seguirá el descanso habitual del fin de semana. Por eso, el primer fin de semana largo será el viernes 1, sábado 2 y domingo 3.
La siguiente festividad nacional será el 25, por la Revolución de Mayo, que marca el inicio del proceso revolucionario en Argentina contra la colonización española, en particular, contra el virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros. El Día de la Revolución de Mayo coincidirá con un lunes. Así, el segundo fin de semana largo estará formado por el sábado 23, domingo 24 y lunes 25.
Por último, el 27 de mayo también guarda una efeméride especial: la Fiesta del Sacrificio. Pero esta festividad no alcanza a todos los argentinos, sino a la comunidad musulmana, que celebra uno de los días de mayor importancia en su calendario.
Siguientes feriados de 2026
Junio
- 17: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes. Se traslada al lunes 15.
- 20: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano. No es trasladable y coincide con un sábado.
- 9: Día de la Independencia. No es trasladable y coincide con un jueves.
- 10. Día no laborable para fomentar la actividad turística. Coincide con un viernes.
- 17: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Es trasladable y coincide con un lunes.