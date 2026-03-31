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Fin de semana largo: ¿qué días son feriados y qué días se paga doble?

La Semana Santa coincidió con una efemérides nacional, por lo que este año tendrá dos feriados en lugar de uno solo.

Fin de semana largo: ¿qué días son feriados y qué días se paga doble? Foto: Anaía Jaramillo - LA GACETA
Por Milagro Corbalán Hace 1 Hs

Hace apenas una semana, los argentinos tuvieron uno de los fines de semana de cuatro días del año. Abril volverá a tener un fin de semana extendido que incluirá dos feriados y permitirá a algunas familias descansar. Pero otros deberán trabajar. Por esta razón, la paga de quienes presten servicio esos días será extraordinaria y no correspondiente a la habitualidad.

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La Semana Santa suele tener un solo feriado, el Viernes Santo. Pero este año, la festividad de la Iglesia Católica será antecedida por otra efeméride, el Día de los Veteranos y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Por eso, el “finde XL” quedará conformado por el jueves 2 y viernes 3, ambos feriados, y el fin de semana del sábado 4 y domingo 5, día de Pascuas.

Feriados de Malvinas y Semana Santa: ¿cómo me pagan por trabajar?

Los feriados nacionales están amparados por las normas legales sobre el descanso dominical, según la Ley de Contrato de Trabajo. Esto implica que, en caso de prestar servicio durante estas jornadas, el trabajador deberá cobrar el doble de una jornada habitual.

Esto implica que quienes trabajen el jueves 2 y el viernes 3 deberán percibir un pago que duplique al de un jueves y un viernes habitual. Ambos días deben ser abonados doblemente. Además, el empleador no podrá descontar el día a quien no trabaje uno de los feriados.

Cómo atenderá el comercio durante los feriados de Semana Santa

La Cámara de Comercio de San Miguel de Tucumán informó la modalidad de atención de los últimos días de la semana. El jueves y viernes coincidirán con feriados, en ambos casos inamovibles. La entidad comercial indicó que, pese a ser un feriado nacional, el jueves 2 los negocios abrirán con normalidad de 9 a 13 y de 17.30 a 21.30.

Pero el viernes, en cambio, no habrá actividad en los comercios de la capital tucumana. Así, muchas familias de la provincia podrán disfrutar de lo que quede del fin de semana largo. Se espera que el sector gastronómico preste servicio en horario especial durante todo el fin de semana, a excepción del domingo de Pascuas.

Temas Semana SantaDía del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
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