Fin de semana largo: ¿qué días son feriados y qué días se paga doble?

La Semana Santa suele tener un solo feriado, el Viernes Santo. Pero este año, la festividad de la Iglesia Católica será antecedida por otra efeméride, el Día de los Veteranos y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Por eso, el “finde XL” quedará conformado por el jueves 2 y viernes 3, ambos feriados, y el fin de semana del sábado 4 y domingo 5, día de Pascuas.