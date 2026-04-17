Buscaban a un prófugo y encontraron un fusil de alto poder y droga en Tafí Viejo

Resumen para apurados
- La policía de Tucumán secuestró un fusil FAL y marihuana en Tafí Viejo mientras buscaba a Raúl Reynaga, prófugo por un homicidio cometido en mayo de 2024.
- El operativo rastreaba a Reynaga, acusado de matar a Yamil Brito en un salón de fiestas. Hallaron la vivienda deshabitada, funcionando como centro de acopio de drogas y armas.
- El hallazgo del fusil y los estupefacientes vincula al prófugo con el narcotráfico local, lo que dará un giro a la investigación y agrava la peligrosidad del sospechoso.
Raúl “El Cordobés” Reynaga se encuentra prófugo desde hace casi dos años por un crimen que cometió. Personal de la Brigada de Las Talitas recibió el dato de que podría estar oculto en una vivienda de Tafí Viejo. Se presentaron en el lugar y no lo encontraron, pero sí secuestraron un fusil de asalto, droga y plantas de marihuana.
En mayo de 2024, Yamil Brito (21) llegó a un cumpleaños que se realizaba en un salón de fiestas de El Colmenar. Cerca de las 5 de la mañana, se produjo una pelea. En esa trifulca, Reynaga, dueño del local, le aplicó una puñalada en el pecho a la víctima. El joven fue trasladado al Centro de Salud por los otros asistentes, pero murió en el trayecto.
Nunca quedó en claro cuál fue el origen de la pelea. En principio, Brito era amigo del hijo de su victimario, a quien conocía desde hacía varios años. Sí se sabe que, después del ataque, “El Cordobés” trató de eliminar el arma homicida -la arrojó en la vía pública-, se cambió de ropa -se la entregó a un hermano- y escapó hacia otra provincia. Las versiones que recibieron los investigadores indican que podría haberse refugiado en Córdoba o en la ciudad bonaerense de Mar del Plata.
El fiscal Carlos Sale, que lleva adelante la investigación del caso, siempre buscó la manera de atrapar a este hombre, un prófugo que tenía fama de “pesado”, pero nadie sabía por qué. En la medida realizada ayer surgieron indicios de ese perfil.
Personal al mando de los comisarios Héctor Pérez, Miguel Giménez y Miguel Carabajal se presentó en una vivienda de Tafí Viejo donde supuestamente podría estar escondido “El Cordobés”. Descubrieron que en la casa no vivía nadie, pero sí que podría haber sido utilizada como centro de acopio y producción de marihuana y escondite de armas de fuego.
El hallazgo más importante fue el de un fusil FAL. El Fusil de Asalto Liviano utiliza munición calibre 7,62 mm y es conocido por su potencia, alcance y robustez. Fue adoptado por decenas de países y se convirtió en uno de los rifles más difundidos del siglo XX, al punto de ser apodado “el brazo derecho del mundo libre” durante la Guerra Fría.
“Fue una sorpresa haber encontrado un arma de estas características. Hace mucho tiempo que no secuestrábamos un arma con un poder de fuego tan destructivo. No cualquiera la tiene”, señaló Carabajal, titular de la ex Brigada de Investigaciones.
Los efectivos también hallaron en el fondo de la vivienda un espacio para cultivar plantas de marihuana, en el que había cinco ejemplares de casi dos metros de altura. En el interior, encontraron en bolsas casi un kilo de cannabis, balanzas de precisión y diferentes elementos para fraccionar el estupefaciente. Los pesquisas ahora tratan de establecer quién es el propietario del inmueble.
Con estos elementos, la investigación del crimen de Brito tendrá un giro, ya que surgió la línea narco. Al parecer, “El Cordobés” estaría implicado en la comercialización de marihuana en el Gran San Miguel de Tucumán.