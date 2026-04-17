Buscaban a un prófugo y encontraron un fusil de alto poder y droga en Tafí Viejo

Nunca quedó en claro cuál fue el origen de la pelea. En principio, Brito era amigo del hijo de su victimario, a quien conocía desde hacía varios años. Sí se sabe que, después del ataque, “El Cordobés” trató de eliminar el arma homicida -la arrojó en la vía pública-, se cambió de ropa -se la entregó a un hermano- y escapó hacia otra provincia. Las versiones que recibieron los investigadores indican que podría haberse refugiado en Córdoba o en la ciudad bonaerense de Mar del Plata.