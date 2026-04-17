Profundo pesar en Bella Vista por el fallecimiento de Manuel Roberto Valeros

Fue Cecilia quien hizo una sentida referencia sobre quien fue su padre: “Sobre él puedo decir que fue un hombre extraordinario, al que todos admiramos por su sabiduría, su inteligencia y sobre todo por su solidaridad y su compromiso social. Lo caracterizaba su inagotable fuerza para emprender nuevos desafíos. Nos legó su amor por la familia, su compromiso con el trabajo, el esfuerzo y la honestidad. Construyó, junto con mi madre, una hermosa familia que lo acompañó en todo momento, honrando todo el amor con que él nos colmó. Se fue una persona de bien que tuve la suerte y orgullo de tener por padre”.