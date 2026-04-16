Solange Abraham contó cómo reaccionó cuando su ex marido le confesó que era gay

La charla se dio en un clima de confianza con “El Divo”, uno de los personajes más polémicos del programa. Allí, Abraham se mostró abierta y sincera, en contraste con el perfil más reservado que había mantenido durante su paso por el reality argentino. “Lo impulsé a que viva su sexualidad. Estuve casada y estuvo muy enamorado de mí, no tengo ninguna duda de eso. Fuimos muy felices, pero en un momento empezó a sentir confusión y le dije que lo apoyaba”, relató.