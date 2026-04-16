Solange Abraham contó cómo reaccionó cuando su ex marido le confesó que era gay

Resumen para apurados
- En el reality La Casa de los Famosos, Solange Abraham reveló que su exmarido, Marcelo Da Corte, le confesó que era gay, lo que derivó en su separación amistosa en 2023.
- Casados en 2015 y con una hija, Abraham relató cómo apoyó la transición de Da Corte hacia su verdadera identidad, transformando su matrimonio en un proceso de acompañamiento mutuo.
- El testimonio refuerza el perfil resiliente de Abraham y genera impacto mediático. Da Corte rehízo su vida y se casó con Lautaro Marchesini tras finalizar el vínculo con la modelo.
En medio de su participación en La Casa de los Famosos, el reality internacional de Telemundo, Solange Abraham volvió a quedar en el centro de la escena tras compartir una revelación íntima que sorprendió a sus compañeros y al público. La ex Gran Hermano, actualmente de intercambio en Norteamérica, contó por primera vez cómo reaccionó cuando su exmarido, Marcelo Da Corte, le confesó que era gay.
La charla se dio en un clima de confianza con “El Divo”, uno de los personajes más polémicos del programa. Allí, Abraham se mostró abierta y sincera, en contraste con el perfil más reservado que había mantenido durante su paso por el reality argentino. “Lo impulsé a que viva su sexualidad. Estuve casada y estuvo muy enamorado de mí, no tengo ninguna duda de eso. Fuimos muy felices, pero en un momento empezó a sentir confusión y le dije que lo apoyaba”, relató.
Su testimonio dejó ver una postura reflexiva frente a una situación compleja. Lejos de reaccionar con enojo, eligió acompañar a quien había sido su pareja durante años. “Lo apoyé para que pudiera ser quien realmente era”, agregó, al remarcar que priorizó el bienestar del otro pese al impacto emocional que implicó ese momento.
La historia entre ambos había comenzado tiempo atrás, cuando trabajaban en un canal de música: ella como movilera y él como productor. Tras tres años de relación, se casaron el 18 de abril de 2015 en una boda que reflejó el buen momento económico que atravesaban. El evento incluyó un vestido de Gino Bogani y una luna de miel en destinos como Dubái y las Islas Maldivas.
Durante el matrimonio, llevaron una vida de alto perfil, con residencia en una casa en Tortugas Polo Club y viajes en aviones privados. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron a aparecer las dudas que marcarían el futuro de la relación.
Da Corte atravesó un proceso de cuestionamiento sobre su identidad sexual que finalmente decidió compartir con Abraham. Ella optó por acompañarlo, en lugar de sostener un vínculo que ya no tenía el mismo sentido. Esa decisión, según explicó, fue clave para transitar la separación desde un lugar más consciente.
La pareja, que tuvo a su hija Delfina, hoy de ocho años, se separó en 2023. Tiempo después, Da Corte rehízo su vida y se casó con Lautaro Marchesini, quien había sido su personal trainer. La noticia coincidió con el regreso mediático de Abraham y reactivó el interés sobre su historia.
Lejos de quedar anclada en ese episodio, la participante aseguró que la experiencia la fortaleció. “Soy muy resiliente. Las cosas que me podían matar me terminaron fortaleciendo”, afirmó durante la conversación en el reality. También señaló que atravesó un proceso de introspección que le permitió replantear sus objetivos personales.
En ese camino, destacó el rol de su familia, que hoy la acompaña en esta etapa, incluso mientras permanece aislada en el programa. Su participación en Gran Hermano Generación Dorada, indicó, no hubiera sido posible sin ese sostén, especialmente en el cuidado de su hija.
La decisión de contar esta historia en el exterior también marcó un cambio. Mientras que en la Argentina había preferido mantenerla en privado, en La Casa de los Famosos eligió compartirla abiertamente, lo que generó una fuerte repercusión en redes sociales y en los medios.