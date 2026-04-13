Soledad Silveyra debió suspender sus funciones de teatro por problemas de salud

"Quién es Quién" atravesó múltiples vicisitudes a la escala de su éxito. Ya por el verano, la agenda debió ser suspendida en Mar del Plata por la recomendación que los facultativos hicieron al gran Luis Brandoni. La obra permaneció en Capital, donde el actor podía ser supervisado por los médicos. Este imprevisto obligó a realizar un “enroque” de elencos: "Quién es Quién" cedió su lugar en la costa a "El secreto", la obra protagonizada por Ana María Picchio y Gerardo Romano, que terminó realizando una temporada exitosa que se extendió hasta Semana Santa. Por su parte, la comedia se quedó en Buenos Aires, en el Teatro Multitabaris.