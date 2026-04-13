Soledad Silveyra debió suspender sus funciones de teatro por problemas de salud

Resumen para apurados
- La actriz Soledad Silveyra suspendió sus funciones de la obra "Quién es Quién" en Buenos Aires desde el viernes por problemas de salud bajo estricta prescripción médica.
- Carlos Rottemberg informó que Silveyra se recupera en su hogar sin gravedad. El hecho se suma a previas suspensiones de su compañero Luis Brandoni por motivos físicos similares.
- El regreso al Teatro Multitabaris está previsto para el miércoles según la evolución clínica. El caso subraya la vulnerabilidad de la cartelera ante la salud de sus figuras centrales.
La programación teatral del 2026 estuvo marcada por las vicisitudes que llevaron a los protagonistas de importantes obras veraniegas a suspender sus shows. El factor común fueron motivos de bienestar físico, que llevaron en una primera instancia a Luis Brandoni a dilatar la agenda de "Quién es Quién". Ahora, su compañera Soledad Silveyra se encuentra en la misma instancia, al tener que ausentarse de la cartelera de la comedia por cuestiones de salud.
El fin de semana de entretenimiento teatral se vio truncado por los problemas de índole clínica de Soledad Silveyra, la protagonista -junto a Luis Brandoni- de la pieza teatral "Quién es Quién". La actriz debió ausentarse del escenario desde el viernes. A pesar del auspicioso momento que atraviesa la obra, esta debió interrumpir sus funciones habituales.
Los motivos de la suspensión y la ausencia de Soledad Silveyra
“Efectivamente se suspendieron las funciones desde el viernes por una dolencia de Solita, de la que se está reponiendo, desde hace un rato ya en la casa”, explicó Carlos Rottemberg, el productor de la obra, a Infobae. El gestor fue el encargado de llevar tranquilidad, explicando que la actriz no presenta un cuadro de mayor alarma y que el parate, en un principio, es momentáneo.
Rottemberg dejó en claro que se trata de una medida preventiva que respeta la evaluación médica, aunque no dio detalles sobre el diagnóstico. “Fue por prescripción médica que hubo que detener la temporada. No reviste gravedad, recién hablé con ella y se está reponiendo muy bien”. Se estima que el regreso de la intérprete sería en un plazo próximo, aunque aún no hay certezas sobre ello.
Incertidumbre sobre el regreso de Solita Silveyra
Aunque el cuadro de Soledad no supone mayor inquietud, el productor advirtió la incertidumbre de su vuelta al escenario: “En principio será el miércoles, según lo sugerido. Mañana estará más claro”, aclaró. El retorno de Silveyra dependerá de la evolución que demuestre, así como el juicio de los especialistas que la asisten.
"Quién es Quién" atravesó múltiples vicisitudes a la escala de su éxito. Ya por el verano, la agenda debió ser suspendida en Mar del Plata por la recomendación que los facultativos hicieron al gran Luis Brandoni. La obra permaneció en Capital, donde el actor podía ser supervisado por los médicos. Este imprevisto obligó a realizar un “enroque” de elencos: "Quién es Quién" cedió su lugar en la costa a "El secreto", la obra protagonizada por Ana María Picchio y Gerardo Romano, que terminó realizando una temporada exitosa que se extendió hasta Semana Santa. Por su parte, la comedia se quedó en Buenos Aires, en el Teatro Multitabaris.
Mientras Soledad Silveyra se recupera, la comunidad artística y los fanáticos siguen de cerca las novedades sobre su estado, con el deseo de que las presentaciones de "Quién es Quién" pronto se reanuden.