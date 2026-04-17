Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

“La Misa Criolla”: danza en el Ingenio de las Artes
Una versión bailada de “La Misa Criolla” de Ariel Ramírez se presentará desde las 21 en el Ingenio de las Artes de Lastenia (avenida Eva Perón y Tornquist), con entrada libre y gratuita. La puesta en escena que reúne a más de 70 artistas, entre docentes y estudiantes, de las carreras Danza Clásica y Danza Contemporánea de la Facultad de Artes de la UNT, en una obra emblemática de la cultura nacional.
Tafí Viejo: dos propuestas
Tafí Viejo recibirá, hoy y mañana desde las 18, la Fiesta de la Humita en Chala en la Asociación Folklórica Taficeña (Constitución al 300) que, además de la oferta gastronómica y la danza de academias tradicionalistas de la ciudad, tendrá los recitales de Sangre Mansera y el Quinteto Imperial y un cierre con Dj Vera. En la Sociedad Española (avenida Alem 418), a las 19 llegará el show musical familiar “Guerreras K-Pop: suerte dorada”.
Contrapunto de malambo: competencia en la plaza Urquiza
Hoy, entre las 17 y las 22, en la plaza Urquiza habrá un certamen de contrapunto de malambo urbano (son botas), organizado por el grupo Malmambo para la promoción y difusión de las tradiciones. Habrá eliminación directa en las categorías masculina, femenina y no binaria.
María Elena Walsh en CiTá: nuevo horario para un tributo
“Hecho a mano” es el homenaje que Leopoldo Deza y Pablo Parolo hacen a María Elena Walsh, con canciones -conocidas y de las otras- de sus distintas etapas en CiTá Abasto de Cultura (La Madrid 1.457), desde las 22. Una hora antes estará habilitado el bar, un stand de artesanías y tejidos y exposiciones.
Tango: recital y milongas
Luis Diez y Luis Gómez Salas volverán esta noche a las 22 a Cambrula Restobar (Santiago del Estero 1.344) con su show “Tango a tango”, con temas clásicos y contemporáneos. Los milongueros tendrán dos opciones con acceso libre: a partir de las 21, en la plaza Independencia; y una hora más grande comenzará La del Abasto (La Madrid 1.636).
Rock y pop: experiencia en La Taberna de Saturno
Olita -foto- y Power Lío protagonizarán desde las 21 la fiesta en La Taberna de Saturno (Pringles y Chacho Peñaloza, Yerba Buena), donde además habrá una Jam 420 abierta a todos los participantes. Caprice Guarida Cultural (Chacabuco 437) recibirá esta noche a 180° con un recorrido por la obra de Luis Alberto Spinetta. Otra movida tributo tendrá lugar en La Cúpula Coffee Club (Maipú 396), donde Cer a la Izquierda recreará los temas de los uruguayos de No Te Va Gustar. En La Gesta Cultural (avenida Alem 747) la música será responsabilidad de Invierno y de Media Sombra. Cumpitas (avenida Aconquija 1.900, Yerba Buena) recibirá a Zapata Hermanos con un show acústico, al tiempo que en El Industrial de Tafí Viejo (avenida Alem 501) se presentará La Tecla. El metal tendrá su fiesta en Oskar Bar de Música (Virgen de la Merced 611), con la visita desde Santiago del Estero de Ruin, junto a TrashDeath, Awqanákuy y Euthanacia (de Aguilares), más feria de discos de bandas locales y nacionales, revistas, fanzines y merchandansing oficial. Hasta Sumo (Santiago del Estero 1.131) llegará Quiénes Son Los Que Vienen, seguidos del Dj residente Leandro Díaz Vázquez. Desde la medianoche, con entrada sin cargo, Fu Remol hará canciones de Los Piojos en José Cuervo (Miguel Lillo 352). Con covers de todos los tiempos y con todos los ritmos, Noelia Moalla actuará en Mykonos (Crisóstomo Álvarez y Pellegrini), donde hará su debut escénico Exequiel Bautista en el show “Alternativas musicales”. En el Restó Boris (San Juan 1.141) la noche será electrónica con los Dj’s Exee Moreno y Puchi Esteban; mientras que en Santos Discépolo (La Rioja 219) sonarán Lean Muro, Elu del Mal y Florentina Illuminato con latin core, acid techno y house.
Proyecciones: “No es no”, de Miguel Mirra, en el atelier
El cineclub Susini programó para esta noche la proyección de la película “No es no” (foto), de Miguel Mirra, con entrada libre y gratuita en El Atelier (avenida Mate de Luna 2.930, con estacionamiento propio) desde las 20. La propuesta forma parte de las acciones encaradas en contra de la nueva ley de Glaciares, por considerar que la norma perjudicará el ambiente y afectará la provisión de agua potable en amplias zonas del país. A la misma hora, en el Espacio Incaa de la sala Hynes O’Connor (San Martín 251) se verá “76 89 23”, una realización de Federico Benoit en homenaje a “76 89 03”, la controvertida película de 2000 que reivindica desde un enfoque sociopolítico, cultural y económico, para explorar momentos clave de la historia argentina.
Stand up: monólogos de humor
Casa Cultural Oqlta (12 de Octubre 1.037, zona de la plazoleta Mitre) alojará desde las 22 las rutinas humorísticas de stand up de Luis González, Cresta, Agus O y Lucas F.
Concierto de piano: examen final de Gonzalo Argañaraz
Esta noche, a las 20 y en el Salón Ledesma (Paso de los Andes 792), Gonzalo Argañaraz ofrecerá un concierto de piano como examen final del último curso del profesorado en ese instrumento.
“La risa que me parió”: actúa Pablito Castillo en el Mercedes Sosa
Pablito Castillo es uno de los creadores de humor con más seguidores del país (supera los 20 millones en sus distintas plataformas), y hoy llegará a las 21 al teatro Mercedes Sosa (San Martín 479) con su espectáculo “La risa que me parió”. Durante casi una hora y media, el actor recorrerá su vida y sus personajes, con un repaso que va más allá de los sketches y chistes, con una vuelta de tuerca que apunta a la emoción desde la estética del stand up. Castillo adelantó que la experiencia teatral comenzará cuando el público esté haciendo la fila para el ingreso, y seguirá con interacciones en las redes sociales en simultáneo a la función, como parte de concepto integral del show.