Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Rock y pop: experiencia en La Taberna de Saturno

Olita -foto- y Power Lío protagonizarán desde las 21 la fiesta en La Taberna de Saturno (Pringles y Chacho Peñaloza, Yerba Buena), donde además habrá una Jam 420 abierta a todos los participantes. Caprice Guarida Cultural (Chacabuco 437) recibirá esta noche a 180° con un recorrido por la obra de Luis Alberto Spinetta. Otra movida tributo tendrá lugar en La Cúpula Coffee Club (Maipú 396), donde Cer a la Izquierda recreará los temas de los uruguayos de No Te Va Gustar. En La Gesta Cultural (avenida Alem 747) la música será responsabilidad de Invierno y de Media Sombra. Cumpitas (avenida Aconquija 1.900, Yerba Buena) recibirá a Zapata Hermanos con un show acústico, al tiempo que en El Industrial de Tafí Viejo (avenida Alem 501) se presentará La Tecla. El metal tendrá su fiesta en Oskar Bar de Música (Virgen de la Merced 611), con la visita desde Santiago del Estero de Ruin, junto a TrashDeath, Awqanákuy y Euthanacia (de Aguilares), más feria de discos de bandas locales y nacionales, revistas, fanzines y merchandansing oficial. Hasta Sumo (Santiago del Estero 1.131) llegará Quiénes Son Los Que Vienen, seguidos del Dj residente Leandro Díaz Vázquez. Desde la medianoche, con entrada sin cargo, Fu Remol hará canciones de Los Piojos en José Cuervo (Miguel Lillo 352). Con covers de todos los tiempos y con todos los ritmos, Noelia Moalla actuará en Mykonos (Crisóstomo Álvarez y Pellegrini), donde hará su debut escénico Exequiel Bautista en el show “Alternativas musicales”. En el Restó Boris (San Juan 1.141) la noche será electrónica con los Dj’s Exee Moreno y Puchi Esteban; mientras que en Santos Discépolo (La Rioja 219) sonarán Lean Muro, Elu del Mal y Florentina Illuminato con latin core, acid techno y house.