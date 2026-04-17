“Lunfarda” recupera creadoras del tango

“Realizamos un proceso bellísimo de investigación y búsqueda que se ha materializado -hasta ahora- en este repertorio. Sabemos que el tango tiene sus inicios a finales del siglo XIX y conocemos un montón de compositores, instrumentistas, letristas, etcétera. Pero poco sabemos sobre ese tango compuesto y registrado por una mujer en 1906. Poco sabemos también sobre esa bandoneonista joven que, cerca de 1920, fue la primera directora mujer de una orquesta de tango, a la que audicionó el joven Osvaldo Pugliese. Otra novedad ha sido descubrir que muchos tangos popularizados habían sido compuestos por mujeres”, detalla en diálogo con LA GACETA.