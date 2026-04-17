“Lunfarda” recupera creadoras del tango

¿Hay mujeres compositoras en el tango? Esa pregunta fue la disparadora del proyecto “Lunfarda”, que busca recuperar del olvido a autoras de músicas y letras que se volvieron anónimas. La iniciativa, encabezada por María Lacroix, estará hoy desde las 21 en el Museo Casa de la Ciudad (Salta 532), con entrada libre y gratuita.
Será una noche de concierto y pista de baile, con dirección de Lacroix (estarán además al piano), voces de Timna Comedi, Nadia Gonzalez y Bernarda Diosque, y Eugenia Haro en violín.
“Realizamos un proceso bellísimo de investigación y búsqueda que se ha materializado -hasta ahora- en este repertorio. Sabemos que el tango tiene sus inicios a finales del siglo XIX y conocemos un montón de compositores, instrumentistas, letristas, etcétera. Pero poco sabemos sobre ese tango compuesto y registrado por una mujer en 1906. Poco sabemos también sobre esa bandoneonista joven que, cerca de 1920, fue la primera directora mujer de una orquesta de tango, a la que audicionó el joven Osvaldo Pugliese. Otra novedad ha sido descubrir que muchos tangos popularizados habían sido compuestos por mujeres”, detalla en diálogo con LA GACETA.
Red de músicas
La inquietud “también hizo posible el encuentro con una enorme red de músicas de otras provincias, principalmente de Buenos Aires, que han realizado un trabajo de recopilación maravilloso de canciones que -de otra forma- aún estarían en las sombras”. “Esta búsqueda me acercó al descubrimiento más grande: muchas tenemos esta misma pregunta, en un montón de lugares y hacen un trabajo impresionante. No es sólo el lugar de las compositoras el que ha quedado relegado en ‘la historia del tango’, sino también el de las arregladoras, que pasa bastante desapercibido”, añade.
“Para la construcción del repertorio me puse en contacto con una profesora que tuve en el Conservatorio cuando estudiaba en Buenos Aires y le pedí permiso para tocar uno de sus arreglos en Tucumán. Tuve además la suerte de haber conocido hace muchos años a dos docentes, ahora amigas, que habían escrito unos arreglos buenísimos para piano, voz y otros instrumentos; con toda la generosidad del mundo me mandaron un montón de material que ahora está incluido en esta lista de canciones”, describe.
El primer concierto de “Lunfarda”, que fue en el Centro Virla a fines de 2024, fue creciendo hasta la puesta que hoy se presentará. “Me gusta pensar en la idea de un formato abierto, en el cual lo que mandan son las canciones. Algunas veces será un ensamble, otras un dúo, otras será sólo instrumental, pero será siempre un lugar que invite a otras músicas acercarse al gran abanico de canciones tangueras para que sea un espacio de encuentro”, concluye.