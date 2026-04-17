Los títeres y el teatro tucumano ofrecen varias propuestas

La Sodería

Por aparte, desde Córdoba llegarán esta noche a las 21 los títeres de El Tornillo a La Sodería (Juan Posse 1.141), con “30.000 amores”, con Gonzalo Figueroa y Maggi Peralta, y entrada a la gorra. “Es una historia de amor profunda, narrada de manera poética, entre dos jóvenes apasionados, solidarios, idealistas y comprometidos con su tiempo, que fue el más difícil de nuestro país, una manera más de recordar y hacer memoria”, adelantan.