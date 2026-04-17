Los títeres y el teatro tucumano ofrecen varias propuestas

TitiriterAs continúa desplegando su arte en distintos espacios de la provincia, en su tercer encuentro para visibilizar la presencia de la mujer en el ámbito de esta milenaria expresión escénica.
Esta tarde desde las 18, con entrada libre y gratuita, en Museo Histórico Provincial Presidente Nicolás Avellaneda (Congreso 56), se presentarán dos espectáculos: el grupo Cosito Comue repondrá su obra “El quebrao (caja para un espectador)” , realizada con la técnica Lambé Lambé para funciones individuales en pequeños dispositivos, y luego Andrea Corral ofrecerá “Fermín Bravo”, con títeres de guante.
La actividad de este evento continuará hasta el domingo e incluirá, aparte de las funciones a público, conversatorios y espacios de diálogo sobre las problemáticas específicas de esa práctica para la formación de públicos.
La Sodería
Por aparte, desde Córdoba llegarán esta noche a las 21 los títeres de El Tornillo a La Sodería (Juan Posse 1.141), con “30.000 amores”, con Gonzalo Figueroa y Maggi Peralta, y entrada a la gorra. “Es una historia de amor profunda, narrada de manera poética, entre dos jóvenes apasionados, solidarios, idealistas y comprometidos con su tiempo, que fue el más difícil de nuestro país, una manera más de recordar y hacer memoria”, adelantan.
Dentro de las propuestas escénicas locales, hay también teatro independiente con “Florecitas del monte”, la obra escrita y dirigida por Carlos Correa con un planteo de comedia de estilo gauchesco, que se repondrá a las 21 en la Sociedad Francesa (San Juan 750). Actúan Luis Balderrama, Fabián Bonilla, Jorge García, Mariano Hernández, Martín Lombardelli, Gringo Maccarini, Sergio Prina y Lurdes Villalba en música en vivo.
En unipersonales, también a las 21, Ricardo Podazza presentará “El elogio de la risa” en la sala Orestes Caviglia (San Martín 251), un emotivo y profundo texto de Gastón Marioni, en su penúltima función. Y a las 22, Guillermo Montilla Santillán ofrecerá “Hamlet, versión para un actor (de reparto)”, en su espacio Casa Barda (Córdoba 286).