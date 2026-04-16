El Artemis II, la “Milei chiquita” y los “therians estadistas”: el Concejo capitalino se encendió en chicanas

Resumen para apurados
- Los concejales de San Miguel de Tucumán debatieron hoy en el recinto sobre inundaciones y gestión pública para determinar responsabilidades políticas ante el impacto de las tormentas.
- La sesión incluyó términos como 'Artemis II' y 'therians' al comparar el mandato de Rossana Chahla con el de Germán Alfaro en medio de reclamos por obras de infraestructura pluvial.
- Esta polarización legislativa condiciona la aprobación de soluciones estructurales para la ciudad, mientras la gestión municipal busca diferenciarse de la administración precedente.
La ironía y la creatividad distinguieron a la sesión parlamentaria de hoy en el Concejo Deliberante. Menciones al cohete que viajó a la Luna, a las personas que se “disfrazan” de animales y a la versión “chiquita” del presidente Javier Milei tiñeron las criticas que cruzaron los ediles en torno a las inundaciones y al manejo de la gestión municipal.
La cita en el recinto tuvo más de 30 temas en el orden del día. La mayoría se aprobó, como el que crea el Sistema de Alerta Temprana de Tormentas (Siatt) para prevenir a los vecinos en caso de lluvias; y otros pocos fueron rechazados, como aquel presentado por los radicales José María Canelada y Gustavo Cobos sobre convocar a la intendenta Rossana Chahla al cuerpo que preside Fernando Juri para que informe sobre las acciones para evitar anegamientos en la ciudad.
Pero las discusiones políticas se desarrollaron con fuerza durante el período de manifestaciones generales. Allí Cobos se refirió a las consecuencias de las grandes tormentas y remarcó que “no alcanza con limpiar los canales”. Nombró la muerte de Lisandro, el niño de 12 años que se electrocutó con un poste de luz, y reflexionó que “no es tolerable que una familia pierda todo lo que tiene (por una inundación); que un trabajador no sepa si podrá volver a su casa mientras cae agua; que un comerciante vea arruinada su jornada laboral; y mucho menos seguir sumando víctimas y decir que la política de prevención es ‘guardate en tu casa’ ante las primeras cuatro gotas que caigan”. Dijo que es una problemática que se mantiene desde hace años, pero que hoy la responsabilidad de tomar medidas recae sobre la gestión actual.
Desubicados y estadistas
La alfarista Ana González consideró que la jefa municipal está “desorientada y desubicada por su falta de experiencia”. Habló de la designación del ex titular de la bancada del Partido por la Justicia Social (PJS) como secretario de Movilidad Urbana, Carlos Arnedo, y dijo: “no me olvido que años anteriores juraba por el mejor intendente de los últimos 50 años (por Germán Alfaro)”. Y luego de enumerar las que considera falencias de la gestión capitalina y de criticar a alguno de sus secretarios (como a Luciano Chincarini, porque “el papá y la mamá fueron funcionarios de Alfaro”), cerró su discurso ironizando que “la intendenta tendría que haber ido en el Artemis II y quedarse allá, porque vive en la Luna”.
También los oficialistas repartieron culpas, pero a la gestión anterior. El último orador de la jornada, Ernesto Nagle, cuestionó las críticas a Chahla e hizo una curiosa analogía con los “therians”, conocidos como personas que se identifican con animales. Dijo que los hay gatos, perros y hasta cocodrilos; que se creen “algo” y utilizan disfraces. “Y nosotros, los que estamos en la función pública y somos concejales y personas de la política, también tenemos algunos lapsus de therians. Yo observo algunas personas que se creen therians estadistas, y algunos son therians evaluadores de aptitudes para ser intendente”, planteó.
Viajes y falta de memoria
Emiliano Vargas Aignasse fue otro de los que se plantó en defensa de la administración actual. “Escucho concejales que formaron parte de ese espacio político decir que la intendenta es una desubicada. ¿Perdón? Creo que acaba de salir un fallo en la Justicia donde dice que el ex intendente avasalló con el estacionamiento medido (...) Estas lluvias son muy importantes, pero ¿qué obras dejó la intendencia de Alfaro? Ninguna”, expresó.
El opositor Carlos Ale (PJS) habló del “fracaso” de la gestión municipal: dijo que no se optimizaron los recursos, que la movilidad urbana está en un estado crítico y que no hay una limpieza real de la ciudad. “Por ahí lo criticamos al Presidente por sus viajes al exterior y acá tenemos una ‘Milei chiquita’; está totalmente programando viajes y no viene a resolver nada de los problemas de los vecinos”, chicaneó.
Durante el resto de las alocuciones las posturas estuvieron divididas. En el radicalismo, Canelada planteó que hace falta hacer coincidir la narrativa con la gestión y que, en el caso de Chahla, “van a pasar los tik toks, van a pasar los ‘me gusta’ ¿y qué va a quedar? Porque lo único que persisten son los baches, las inundaciones, los colectivos rotos y los problemas que perjudican la calidad de vida de los vecinos de la Capital”; y Federico Romano Norri resaltó logros en la gestión actual y en la anterior, pero responsabilizó a los gobernadores de los últimos 39 años porque “las obras de infraestructura no se hicieron”.
En tanto, el peronista José María Franco apuntó a la “falta de memoria” de la oposición exponiendo que “soy testigo de conversaciones donde, en 2014, le decíamos al intendente que haga desagües pluviales, ¿y cuál fue la respuesta? ‘No hacen falta’, porque no le redituaban políticamente”; y Gonzalo Carrillo Leito recordó el fallecimiento del turista santacruceño (2015) en el puente Central Córdoba producto de una inundación y dijo que “después de 40 años en los que no se hizo nada, nosotros lo tenemos que solucionar en dos años y medio. Algunas obras se pueden hacer en lo inmediato y otras demandan muchísima inversión”.
Por último, Gastón Gómez (Libres del Sur) responsabilizó al Gobierno nacional por haber dejado de invertir en obras de infraestructura y apoyó al oficialismo local. “El Gobierno de la Provincia se ha puesto la bota al hombro para mitigar y asistir a los miles de ciudadanos que fueron afectados, en coordinación con la intendenta de San Miguel de Tucumán”, aseguró.