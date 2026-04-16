El Artemis II, la “Milei chiquita” y los “therians estadistas”: el Concejo capitalino se encendió en chicanas

Pero las discusiones políticas se desarrollaron con fuerza durante el período de manifestaciones generales. Allí Cobos se refirió a las consecuencias de las grandes tormentas y remarcó que “no alcanza con limpiar los canales”. Nombró la muerte de Lisandro, el niño de 12 años que se electrocutó con un poste de luz, y reflexionó que “no es tolerable que una familia pierda todo lo que tiene (por una inundación); que un trabajador no sepa si podrá volver a su casa mientras cae agua; que un comerciante vea arruinada su jornada laboral; y mucho menos seguir sumando víctimas y decir que la política de prevención es ‘guardate en tu casa’ ante las primeras cuatro gotas que caigan”. Dijo que es una problemática que se mantiene desde hace años, pero que hoy la responsabilidad de tomar medidas recae sobre la gestión actual.