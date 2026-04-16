Marley dejó entrever que habría tenido un romance con Keanu Reeves

Durante una transmisión en vivo encabezada por Martín Cirio, el conductor Marley sorprendió al compartir una anécdota de su juventud vinculada a una figura internacional: el actor Keanu Reeves. El episodio contó con la participación de Flor Peña, quien impulsó la revelación en un clima distendido. “Se comió unas Keanu Reeves”, lanzó la actriz en medio de risas, desatando la curiosidad de Cirio y la reacción instantánea de Marley, que no pudo evitar ponerse colorado al recordar aquel episodio.