Marley dejó entrever que habría tenido un romance con Keanu Reeves

Resumen para apurados
- Marley sugirió haber tenido un romance con Keanu Reeves en los años 90 en Los Ángeles, durante una transmisión en vivo con el streamer Martín Cirio y la actriz Florencia Peña.
- El conductor relató que en su juventud frecuentaba fiestas exclusivas de Hollywood. La revelación surgió en un clima de complicidad tras los comentarios irónicos de sus colegas.
- El relato posiciona nuevamente a Marley en el centro de la escena mediática, destacando su perfil internacional y su capacidad para generar contenido viral mediante anécdotas privadas.
Durante una transmisión en vivo encabezada por Martín Cirio, el conductor Marley sorprendió al compartir una anécdota de su juventud vinculada a una figura internacional: el actor Keanu Reeves. El episodio contó con la participación de Flor Peña, quien impulsó la revelación en un clima distendido. “Se comió unas Keanu Reeves”, lanzó la actriz en medio de risas, desatando la curiosidad de Cirio y la reacción instantánea de Marley, que no pudo evitar ponerse colorado al recordar aquel episodio.
“Se pone colorado el tarado… Se comió las Keanu Reeves”, insistió Peña, mientras el streamer no perdía oportunidad de indagar: “¿Te la comiste? ¿Estaba rica? Si te ofrecen una Keanu Reeves, te la comés”. Marley, entre risas y algo de pudor, admitió: “Me pongo colorado. Fue hace mucho, yo era jovencísimo, conocí mucha gente… He viajado mucho entonces me pasaba en una época que yo llegaba a Los Ángeles y me invitaban a fiestas de Hollywood”.
La conversación, marcada por el humor, derivó en una confesión indirecta del conductor sobre un posible encuentro íntimo con el protagonista de Matrix y John Wick, ocurrido durante su estadía en Los Ángeles en los años 90. “Fue hace mucho, yo era jovencísimo, viajaba mucho y me invitaban a fiestas de Hollywood”, relató Marley, sin ofrecer mayores precisiones.
Según explicó, su temprana inserción en el circuito internacional lo llevó a convivir con celebridades en contextos informales. “Tenía poco más de 20 años y estaba en eventos donde coincidía con figuras como Tom Cruise. Todo sucedió muy rápido y me costaba dimensionarlo”, señaló.
A lo largo del intercambio, tanto Peña como Cirio aportaron comentarios irónicos que tensionaron el tono entre la broma y la confesión. Sin embargo, Marley evitó profundizar en detalles y optó por mantener la anécdota en un registro ambiguo.
El conductor también reflexionó sobre su experiencia en ese entorno, destacando cómo su perfil despertaba curiosidad. “Muchos pensaban que era europeo. Cuando decía que era argentino, eso generaba conversación”, indicó.
Más allá de la veracidad del episodio, la historia volvió a ubicar a Marley en el centro de la escena mediática, esta vez por un relato que combina su trayectoria internacional con el tono descontracturado que suele imprimirle a sus apariciones públicas.