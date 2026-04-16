Aprueban el SIATT en San Miguel de Tucumán: una herramienta clave para anticiparse a las tormentas

Resumen para apurados
- El Concejo de San Miguel de Tucumán aprobó el Sistema de Alerta Temprana de Tormentas (SIATT) para anticipar fenómenos climáticos y reducir el impacto en la población local.
- Impulsado por el edil Carlos Ale, el proyecto busca saldar deudas históricas en gestión climática. El SIATT detectará fenómenos con antelación para evitar anegamientos y evacuaciones.
- Esta medida prioriza la prevención sobre la reacción tardía ante emergencias. El éxito dependerá de una implementación efectiva para resolver fallas estructurales y de planificación.
El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán aprobó la implementación del Sistema de Alerta Temprana de Tormentas (SIATT), una iniciativa orientada a mejorar la capacidad de respuesta del municipio frente a eventos climáticos y a fortalecer las políticas de prevención.
El proyecto, impulsado por el concejal Carlos Ale, busca saldar una deuda histórica en materia de gestión: anticiparse a las tormentas y reducir el impacto en la población. La medida se da en un contexto de crecientes cuestionamientos por la falta de respuestas ante situaciones de emergencia provocadas por lluvias intensas.
“Se trata de pasar de la reacción tardía a la prevención real”, sostuvo Ale durante el debate, al tiempo que remarcó la necesidad de que el Estado actúe antes de que las consecuencias afecten a los vecinos.
Según se informó, el SIATT permitirá detectar fenómenos climáticos con mayor anticipación, emitir alertas en tiempo real y coordinar acciones entre las distintas áreas municipales, con el objetivo de evitar situaciones críticas como anegamientos o evacuaciones de urgencia.
“El Estado no puede enterarse de una tormenta cuando ya hay calles inundadas y familias en peligro. Eso no es gestión, es improvisación”, afirmó el edil.
Durante la sesión, también se puso de manifiesto el malestar por la reiteración de problemas estructurales vinculados a la falta de planificación urbana y prevención. En ese sentido, Ale insistió en que “el problema no es la lluvia, sino la falta de previsión y de decisión política”.
La aprobación del sistema representa un avance en términos operativos y, a la vez, envía una señal política sobre la necesidad de priorizar la prevención en la agenda pública. Ahora, el desafío será su implementación efectiva y sostenida en el tiempo para responder a una demanda creciente de los vecinos: soluciones antes de la emergencia.