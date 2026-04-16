Las canastas Alimentaria y Total subieron más que la inflación: una familia tipo requiere $1.205.941 para no ser pobre

Resumen para apurados
- En marzo, las canastas alimentaria (3,8%) y total (3,2%) superaron la inflación del 3,1% en Argentina, elevando los ingresos necesarios para no ser pobre o indigente.
- Una familia tipo requirió $1.205.941 para evitar la pobreza. El reporte oficial muestra subas anuales superiores al 32%, con un impacto dispar entre el interior y Buenos Aires.
- La brecha entre el costo de vida y la inflación general presiona el poder adquisitivo, anticipando un escenario complejo para la reducción de la pobreza a corto plazo.
Las canastas básicas Alimentaria (CBA) y Total (CBT) crecieron en marzo más que la inflación (3,1%), con una variación del 3,8%, y del 3,2%, respectivamente, respecto de febrero. De esta manera, un adulto equivalente (varón adulto, entre 30 y 60 años, de actividad moderada) requirió $ 196.814 (CBA) para no ser considerado indigente. Mientras que, para no caer en situación de pobreza, necesitó $ 390.272 (CBT), según los datos de la Dirección de Estadística de la Provincia.
En el caso de una familia tipo, el mes pasado requirió un ingreso mayor a $ 608.155 para no ser considerado indigente, mientras que para no caer en situación de pobreza necesitó $ 1.205.941 mensuales.
La variación de la CBA y de la CBT, con respecto al mismo mes del año anterior, es de 35,4% y 32,2% respectivamente, indica el reporte oficial.
De acuerdo con el relevamiento de la Canasta Alimentaria que monitorea la Fundación Colsecor en 32 localidades de siete provincias argentinas, en noviembre se observó una suba mensual del 4%, en diciembre se aceleró hasta el 4,9%, en enero el alza fue del 4,3%, en febrero del 4,2%, para llegar a marzo pasado al 3,9%. Con esta última suba, el trimestre mostró un incremento acumulado del 12,9%, sólo en los gastos básicos e indispensables para no ser considerado indigente. Así, una familia tipo compuesta por dos adultos y dos menores en edad escolar necesitó $ 608.045. El comportamiento de los precios de los alimentos en el interior fue diferente al que se observó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde según el Instituto de Estadísticas y Censos porteño, la suba del rubro Alimentos y bebidas de su Índice de Precios al Consumidor fue del 2,6% mensual, ubicando el incremento acumulado en el primer trimestre del año en un 9,7%. Con este desempeño, una familia tipo de cuatro miembros requirió en marzo de al menos $ 814.709, cifras bastante por encima de las necesarias en las ciudades del interior, según el informe de la Fundación Colsecor.