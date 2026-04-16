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Bussi cruzó a Jaldo por el veto al San Isidro Rugby Club: “Le dieron la espalda al futuro de nuestros chicos”

Según el legislador, “no se trata de un terreno, se trata de oportunidades. Hoy esas oportunidades fueron vetadas”.

SEGÚN BUSSI, “no se trata de un terreno, se trata de oportunidades. Hoy esas oportunidades fueron vetadas”. SEGÚN BUSSI, “no se trata de un terreno, se trata de oportunidades. Hoy esas oportunidades fueron vetadas”.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El legislador Ricardo Bussi criticó al gobernador Osvaldo Jaldo por vetar la ley de expropiación para el San Isidro Rugby Club en Tucumán, por afectar la inclusión de los jóvenes.
  • La iniciativa contaba con amplio consenso parlamentario y buscaba dar espacio físico al club. Bussi denunció que el Ejecutivo frenó una solución concreta para la contención social.
  • Este cruce marca una disputa política por las prioridades públicas en Tucumán. Bussi ratificó que seguirá impulsando leyes deportivas para evitar el retiro del Estado en lo social.
Resumen generado con IA

El legislador provincial Ricardo Bussi cuestionó con dureza el veto del gobernador Osvaldo Jaldo a la ley que disponía la expropiación de terrenos destinados al San Isidro Rugby Club, y denunció que el Ejecutivo “frenó una iniciativa consensuada que garantizaba inclusión y contención a través del deporte”.

Bussi, quien preside la Comisión de Deportes de la Legislatura, sostuvo que la decisión del mandatario excede lo estrictamente legislativo. “Lo que hizo el gobernador es mucho más que vetar una ley: le dio la espalda al futuro de nuestros chicos”, afirmó.

El proyecto había sido aprobado con amplio respaldo parlamentario y tenía como objetivo asegurar un espacio físico para el desarrollo del club, al que el legislador definió como una institución clave en la formación de jóvenes y en la contención social.

“Había acuerdo político, había necesidad social y había una solución concreta. Sin embargo, eligieron frenar todo. Es una decisión difícil de entender y aún más difícil de justificar”, señaló.

En esa línea, advirtió que el veto expone una falta de prioridades en materia de políticas públicas. “El deporte no puede seguir siendo relegado. Es una herramienta de inclusión, de prevención y de construcción de valores. Cuando se lo abandona, las consecuencias las paga toda la sociedad”, remarcó.

Asimismo, enfatizó que la medida tiene un impacto que trasciende lo material. “No se trata de un terreno, se trata de oportunidades. Hoy esas oportunidades fueron vetadas”, expresó.

Por último, Bussi ratificó su intención de continuar impulsando iniciativas en favor de los clubes deportivos. “Vamos a insistir. Porque cada vez que un club crece, gana la comunidad. Y cada vez que el Estado se retira, alguien queda solo”, concluyó.

Temas TucumánRicardo BussiOsvaldo JaldoSan Isidro ClubFacultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán
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