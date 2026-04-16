Buenos Aires: una adolescente apuñaló a un compañero en la escuela

Continúa la violencia en las escuelas. Una adolescente apuñaló varias veces un compañero en la puerta del Escuela Secundaria Ricardo Rojas Media N°4, en la localidad bonaerense de San Martín, y hay gran operativo en el lugar. La menor fue escoltada por la Policía y el herido fue derivado al Hospital Castex.
El hecho ocurrió este jueves por la mañana en la puerta del colegio ubicado sobre la calle Sargento Cabral, esquina Industria, cuando una alumna de 1er año apuñaló varias veces a un chico de 3er año.
Después del ataque, la chica ingresó a la institución y se ocultó allí dentro para evitar ser detenida por compañeros y padres que estaban en el lugar.
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