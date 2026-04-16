El Registro Civil entregó más de 450 DNI a vecinos de La Madrid

El Registro Civil desplegó un operativo gratuito para la entrega de documentación a vecinos afectados por las recientes lluvias, con el objetivo de restituir sus instrumentos legales.
La jornada se llevó a cabo en La Madrid, donde personal del organismo, encabezado por su titular Carolina Bidegorry y bajo la órbita del Ministerio de Gobierno y Justicia -cuyo titular es Regino Amado-, entregó un total de 453 documentos nacionales de identidad.
“Por instrucciones del gobernador (Osvaldo Jaldo) hoy estuvimos en la plaza La Madrid realizando un operativo de entrega gratuito del Documento Nacional de Identidad, que se habían realizado durante marzo en forma conjunta con la Comuna para restituir el derecho a la identidad. Trajimos hoy 453 DNI y lo vamos a repetir la próxima semana y todas las veces que sea necesaria en beneficio de las personas que fueron afectadas por las inundaciones”, sostuvo la funcionaria.
Este miércoles, este mismo operativo se realizó en el barrio Santa Bárbara, en Aguilares, y la semana pasada en Santa Ana.