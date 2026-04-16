Secciones
Política

El Registro Civil entregó más de 450 DNI a vecinos de La Madrid

Se realizó un operativo para distribuir los documentos de identidad de los pobladores.

Operativo de la delegación del Registro Civil. COMUNICACIÓN PÚBLICA Operativo de la delegación del Registro Civil. COMUNICACIÓN PÚBLICA
Hace 1 Hs

El Registro Civil desplegó un operativo gratuito para la entrega de documentación a vecinos afectados por las recientes lluvias, con el objetivo de restituir sus instrumentos legales.

La jornada se llevó a cabo en La Madrid, donde personal del organismo, encabezado por su titular Carolina Bidegorry y bajo la órbita del Ministerio de Gobierno y Justicia -cuyo titular es Regino Amado-, entregó un total de 453 documentos nacionales de identidad.

“Por instrucciones del gobernador (Osvaldo Jaldo) hoy estuvimos en la plaza La Madrid realizando un operativo de entrega gratuito del Documento Nacional de Identidad, que se habían realizado durante marzo en forma conjunta con la Comuna para restituir el derecho a la identidad. Trajimos hoy 453 DNI y lo vamos a repetir la próxima semana y todas las veces que sea necesaria en beneficio de las personas que fueron afectadas por las inundaciones”, sostuvo la funcionaria.

Este miércoles, este mismo operativo se realizó en el barrio Santa Bárbara, en Aguilares, y la semana pasada en Santa Ana.


Funcionarios públicas estuvieron este jueves en La Madrid. COMUNICACIÓN PÚBLICA Funcionarios públicas estuvieron este jueves en La Madrid. COMUNICACIÓN PÚBLICA
Temas Regino AmadoCarolina BidegorryLa MadridGobierno provincialInundaciones 2026
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Por qué cerraron la investigación del crimen de Lucila Nieva, la tucumana que fue asesinada en Estados Unidos
1

Por qué cerraron la investigación del crimen de Lucila Nieva, la tucumana que fue asesinada en Estados Unidos

Anuncian un paro en los vuelos de todo el país por el despido de 140 trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional
2

Anuncian un paro en los vuelos de todo el país por el despido de 140 trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional

Cómo votarían en 2027 los tucumanos, según dos encuestas
3

Cómo votarían en 2027 los tucumanos, según dos encuestas

Quién era Vica Monteros, el arquitecto asesinado en su casa en Córdoba
4

Quién era Vica Monteros, el arquitecto asesinado en su casa en Córdoba

Alerta amarilla por lluvias en una provincia: ¿a qué hora empiezan y cuánto puede llover este jueves?
5

Alerta amarilla por lluvias en una provincia: ¿a qué hora empiezan y cuánto puede llover este jueves?

Un pase del Ente Cultural al municipio da que hablar
6

Un pase del Ente Cultural al municipio da que hablar

Más Noticias
La Corte de Tucumán rechazó un recurso y dejó firme la inconstitucionalidad de una expropiación para la planta de residuos de Tafí del Valle

La Corte de Tucumán rechazó un recurso y dejó firme la inconstitucionalidad de una expropiación para la planta de residuos de Tafí del Valle

Presunto tráfico de influencias en la Cámara Federal: según Ontiveros buscan la ruta de un dinero que nunca se entregó”

Presunto tráfico de influencias en la Cámara Federal: según Ontiveros "buscan la ruta de un dinero que nunca se entregó”

Toscano arremetió contra Chahla por la designación de Arnedo: El pasado era lo malo, ¿hoy es lo bueno?

Toscano arremetió contra Chahla por la designación de Arnedo: "El pasado era lo malo, ¿hoy es lo bueno?"

Análisis: Jaldo admite dificultades para gobernar en medio del ajuste y las inundaciones

Análisis: Jaldo admite dificultades para gobernar en medio del ajuste y las inundaciones

Por qué cerraron la investigación del crimen de Lucila Nieva, la tucumana que fue asesinada en Estados Unidos

Por qué cerraron la investigación del crimen de Lucila Nieva, la tucumana que fue asesinada en Estados Unidos

Un pase del Ente Cultural al municipio da que hablar

Un pase del Ente Cultural al municipio da que hablar

Anuncian un paro en los vuelos de todo el país por el despido de 140 trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional

Anuncian un paro en los vuelos de todo el país por el despido de 140 trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional

Cómo votarían en 2027 los tucumanos, según dos encuestas

Cómo votarían en 2027 los tucumanos, según dos encuestas

Comentarios