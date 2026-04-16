El Registro Civil entregó más de 450 DNI a vecinos de La Madrid

“Por instrucciones del gobernador (Osvaldo Jaldo) hoy estuvimos en la plaza La Madrid realizando un operativo de entrega gratuito del Documento Nacional de Identidad, que se habían realizado durante marzo en forma conjunta con la Comuna para restituir el derecho a la identidad. Trajimos hoy 453 DNI y lo vamos a repetir la próxima semana y todas las veces que sea necesaria en beneficio de las personas que fueron afectadas por las inundaciones”, sostuvo la funcionaria.