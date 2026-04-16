Tiene 20 años, se consolida como figura de la natación del NOA y sueña con llegar a los Juegos Olímpicos

Su último gran resultado fue en el Campeonato Nacional de 2025, en donde logró el tercer puesto en los 100 metros espalda, una prueba que lo tiene como protagonista. Sin embargo, para Torres, ese logro no es un techo, sino un punto de partida. “Para el Nacional me estoy preparando todos los días. Me entreno de lunes a sábado, hago doble turno martes y jueves y voy al gimnasio tres veces por semana”, cuenta, con la rutina marcada al detalle. El próximo compromiso será el Nacional que se disputará del 20 al 26 de abril en Buenos Aires. Más adelante, en julio, aparece otro desafío aún mayor: una competencia internacional universitaria en Lima, que podría significar su primera experiencia fuera del país. “Es una competencia importante, me sirve para saber cómo es competir en el exterior. Sería la primera vez”, explica.