Con 17 años, un nadador tucumano ya logró un podio nacional y sueña con llegar a la Selección

Consultado acerca de sus inicios en la disciplina, el joven recordó cómo fue que empezó a familiarizarse con el agua. “Empecé a hacer natación a los nueve años en Azucena junto con mi papá y dos compañeros. Iba a nadar como cualquier persona, hasta que una de las entrenadoras me preguntó si quería ingresar al plantel del club”, afirma. Así, con el pasar de los meses notó que la natación era lo suyo. “Sentí que me gustaba de verdad, fue el único deporte que realmente me atrapó”, admite el deportista en diálogo con LA GACETA.