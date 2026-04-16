El cura DJ más famoso del mundo llega a Argentina: show gratis en Plaza de Mayo en homenaje al papa Francisco

Resumen para apurados
- El sacerdote portugués Guilherme Peixoto ofrecerá un show gratuito de electrónica este sábado 18 en Plaza de Mayo, como homenaje al papa Francisco en su primer aniversario luctuoso.
- Impulsado por la ONG Miserando, el evento une fe y cultura tecno. Peixoto, capellán con experiencia en misiones, usa sets musicales para transmitir mensajes espirituales y solidarios.
- Esta propuesta innovadora busca conectar la religión con lenguajes contemporáneos. El éxito global del 'cura DJ' plantea un nuevo paradigma en la comunicación de la espiritualidad.
El sacerdote y DJ portugués Guilherme Peixoto, conocido como el Padre Guilherme, ofrecerá este sábado 18 de abril un espectáculo gratuito en Plaza de Mayo. La propuesta combinará música electrónica con un mensaje espiritual y funcionará como homenaje al papa Francisco a un año de su fallecimiento.
El evento es impulsado por Miserando, una ONG dedicada a asistir a personas en situación de vulnerabilidad. Según adelantaron desde la organización, será una jornada pensada como un espacio de encuentro, reflexión y gratitud, atravesado por el legado del pontífice argentino.
Quién es el Padre Guilherme y por qué su propuesta es única
Detrás de este fenómeno se encuentra un sacerdote que logró fusionar dos mundos que, a simple vista, parecen opuestos: la religión y la música electrónica. En sus presentaciones, el Padre Guilherme mantiene su identidad clerical, pero la combina con sets de música tecno que incluyen fragmentos de mensajes religiosos y referencias a figuras del catolicismo.
Su estilo busca generar una experiencia que trascienda lo musical, apelando tanto a creyentes como a quienes se acercan por curiosidad. Esta combinación le permitió ganar notoriedad a nivel internacional y convocar a públicos diversos en distintos países.
Antes de dedicarse a la música, Guilherme Peixoto desarrolló su vocación religiosa como capellán en misiones en el exterior. Con el tiempo, encontró en la música una herramienta para transmitir su mensaje de una manera diferente, lo que lo llevó a formarse y a organizar eventos con fines solidarios y evangelizadores.
Aunque su propuesta no estuvo exenta de cuestionamientos dentro de algunos sectores, su crecimiento global demuestra el interés que genera esta forma innovadora de comunicar la espiritualidad a través de lenguajes contemporáneos.