Bono para jubilados: cuánto cobran de extra quienes superan la jubilación mínima en abril 2026

El bono extraordinario de abril de 2026 experimentará una disminución progresiva basada en la escala de ingresos de los beneficiarios. Si bien el monto de referencia se fija en $70.000, la cifra final a percibir se reduce a medida que el haber original resulta más elevado, con el fin de no exceder el tope establecido. Esta disposición quedó ratificada a través del Decreto 213/2026 en el Boletín Oficial, asegurando que el auxilio financiero llegue de forma prioritaria a los sectores con menores recursos.