Bono para jubilados: cuánto cobran de extra quienes superan la jubilación mínima en abril 2026

Resumen para apurados
- En abril de 2026, ANSES pagará en Argentina un bono de hasta $70.000 a jubilados y pensionados para compensar la inflación, según lo dispuesto por el Decreto 213/2026.
- El pago se ajusta por movilidad previsional. Quienes superan el haber mínimo reciben un monto proporcional hasta alcanzar el tope de $450.319 sin realizar trámites adicionales.
- Esta disposición busca proteger el poder de compra de los sectores más vulnerables. La escala regresiva asegura que el auxilio financiero se concentre en los ingresos más bajos.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) estableció un ajuste en las prestaciones de jubilados, pensionados y diversas asignaciones para el mes de abril. Esta actualización responde a la fórmula de movilidad previsional, la cual vincula los haberes con los índices de inflación vigentes. Junto con este incremento, la Anses mantiene la entrega del refuerzo económico que rige desde hace dos años, aunque la distribución de este beneficio presenta variaciones según el perfil de cada titular.
El bono extraordinario de abril de 2026 experimentará una disminución progresiva basada en la escala de ingresos de los beneficiarios. Si bien el monto de referencia se fija en $70.000, la cifra final a percibir se reduce a medida que el haber original resulta más elevado, con el fin de no exceder el tope establecido. Esta disposición quedó ratificada a través del Decreto 213/2026 en el Boletín Oficial, asegurando que el auxilio financiero llegue de forma prioritaria a los sectores con menores recursos.
Qué dice el Decreto sobre el bono de Anses
La medida determinó que el monto máximo que se entregará será de $70.000 para quienes cobren el haber mínimo de jubilaciones. Quienes cobren otras prestaciones como pensiones o asignaciones con menores valores también recibirán la totalidad del bono. Pero quienes tengan ingresos superiores a este recibirán una suma menor que se calculará como diferencia para llegar al tope establecido.
Para recibir este concepto extraordinario no habrá que hacer ningún trámite extra ni solicitudes adicionales. Será un bono no remunerativo al que no podrán hacerse descuentos. Las prestaciones, sin embargo, deben estar vigentes al momento de percibirlo. El objetivo de este pago es sostener el poder adquisitivo de las prestaciones previsionales, sobre todo de quienes tienen los ingresos más bajos.
En cuánto quedará el bono para jubilados de abril
A partir de la modificación del punto de corte, el pago del bono se realizará de la siguiente manera:
- Un jubilado que cobra $380.319,31 (jubilación mínima) recibe un bono de $70.000, alcanzando un total de $450.319,31
- Si percibe $400.000, el bono es de $50.319, con un total de $450.319
- Con un haber de $420.000, el bono se reduce a $30.319, totalizando $450.319
- Si cobra $440.000, el bono es de $10.319, también hasta llegar a $450.319