Tierra del Fuego exigió explicaciones a Uruguay por un vuelo militar británico a las Islas Malvinas

Resumen para apurados
- Tierra del Fuego denunció ante Uruguay un vuelo militar británico entre Montevideo y Malvinas que habría violado el espacio aéreo argentino sin autorización esta semana.
- El avión Airbus A400M aterrizó en Carrasco tras apagar su transpondedor para evitar rastreos. El hecho ocurre tras la reciente visita de un ministro británico a las islas.
- El incidente tensa la relación regional y pone a prueba la gestión de la Cancillería de Gerardo Werthein, mientras la provincia exige a la ANAC informes de radar detallados.
El Gobierno de Tierra del Fuego elevó una queja formal y solicitó explicaciones ante lo que consideró una grave violación de la soberanía nacional. El secretario de Malvinas y Asuntos Internacionales de la provincia, Andrés Dachary, denunció que una aeronave militar del Reino Unido operó entre Montevideo y las Islas Malvinas utilizando espacio aéreo argentino sin la autorización correspondiente.
Maniobras en las sombras
Según detalló Dachary a través de su cuenta en la red social X, la nave involucrada es una Airbus A400M que aterrizó en el aeropuerto de Carrasco, Uruguay. El funcionario subrayó un dato alarmante. Según registros preliminares, el vuelo habría apagado su transpondedor (el dispositivo de identificación aérea) para evitar ser rastreado mientras sobrevolaba territorio bajo jurisdicción argentina.
Ante esta situación, la administración fueguina envió una nota formal al embajador uruguayo en Buenos Aires y exigió a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) informes detallados sobre las trazas de radar para esclarecer el itinerario del avión británico. “La seguridad operacional y la integridad territorial no admiten silencio ni pasividad”, afirmó el funcionario.
Un clima de tensión creciente
Este incidente se sumó a una serie de hechos que han tensado la relación diplomática en el Atlántico Sur. En noviembre de 2024, la visita del ministro de Fuerzas Armadas británico, Luke Pollard, a Puerto Argentino ya había generado rechazo oficial.
En aquella ocasión, Pollard ratificó que, aunque buscan una relación productiva con Argentina, la postura de Londres sobre la soberanía de las islas es "inequívoca".
El episodio ocurrió en un escenario de reorganización en la Cancillería argentina tras la asunción de Gerardo Werthein y luego de la polémica generada por un comunicado oficial que utilizó el término "Falklands" para referirse al archipiélago, error que el Gobierno intentó subsanar al eliminar la publicación de sus dominios digitales.