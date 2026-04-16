Tierra del Fuego exigió explicaciones a Uruguay por un vuelo militar británico a las Islas Malvinas

El Gobierno de Tierra del Fuego elevó una queja formal y solicitó explicaciones ante lo que consideró una grave violación de la soberanía nacional. El secretario de Malvinas y Asuntos Internacionales de la provincia, Andrés Dachary, denunció que una aeronave militar del Reino Unido operó entre Montevideo y las Islas Malvinas utilizando espacio aéreo argentino sin la autorización correspondiente.