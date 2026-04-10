Islas Malvinas: 24 países respaldaron el reclamo argentino y pidieron retomar el diálogo con el Reino Unido

En ese sentido, destacaron “el derecho de los habitantes de la Zona a la soberanía permanente sobre sus recursos naturales, incluido el derecho de la República Argentina a emprender acciones legales, con pleno respeto del derecho internacional y de las resoluciones pertinentes, contra las actividades no autorizadas” en las Islas Georgias del Sur, las Islas Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.