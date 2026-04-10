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Islas Malvinas: 24 países respaldaron el reclamo argentino y pidieron retomar el diálogo con el Reino Unido

El apoyo se expresó en la cumbre de la Zopacas realizada en Río de Janeiro. Los Estados reiteraron la necesidad de una solución pacífica y cuestionaron actividades unilaterales en la zona en disputa.

Islas Malvinas: 24 países respaldaron el reclamo argentino y pidieron retomar el diálogo con el Reino Unido
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Veinticuatro países de la Zopacas respaldaron el reclamo de soberanía argentina sobre Malvinas en una cumbre en Río de Janeiro, instando al Reino Unido a retomar el diálogo.
  • La declaración conjunta rechaza actividades unilaterales de explotación de hidrocarburos y la presencia militar británica, citando resoluciones de la ONU para una salida pacífica.
  • Este apoyo regional e intercontinental consolida la estrategia diplomática de Argentina para avanzar hacia una resolución justa y duradera bajo el marco del derecho internacional.
Resumen generado con IA

La Cancillería Argentina destacó este viernes el respaldo de 24 países al reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, manifestado durante la IX Reunión Ministerial de la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur, que se desarrolló entre el miércoles y el jueves en Río de Janeiro.

A través de un comunicado oficial difundido este 10 de abril, el Gobierno agradeció a los países miembros del bloque, que reúne a naciones de América del Sur y África occidental, por el “firme y renovado apoyo” a la posición argentina en la disputa con el Reino Unido.

Según el texto, el pronunciamiento refleja una coincidencia sostenida en favor del respeto a la integridad territorial argentina y la necesidad de resolver la controversia por medios pacíficos. Además, ratifica el compromiso regional con el Atlántico Sur como una zona de paz, cooperación y estabilidad.

En ese marco, los Estados participantes reiteraron el llamado a la reanudación de las negociaciones entre la Argentina y el Reino Unido, en línea con la Resolución 2065 de la Asamblea General de la ONU y otras normas internacionales vigentes.

El documento también expresó preocupación por las actividades unilaterales de exploración y explotación de recursos naturales en el área en disputa, especialmente en el sector de hidrocarburos.

Desde el Gobierno remarcaron que este respaldo “consolida la posición internacional” del país y aseguraron que continuarán promoviendo una agenda diplomática activa para retomar el diálogo y avanzar hacia una solución “pacífica, justa y duradera”, conforme al derecho internacional.

Islas Malvinas: 24 países respaldaron el reclamo argentino y pidieron retomar el diálogo con el Reino Unido

El mensaje de la cumbre

“Pedimos que se reanuden las negociaciones entre los Gobiernos de la República Argentina y del Reino Unido (...) con miras a encontrar lo antes posible una solución pacífica, justa y duradera a la controversia sobre la soberanía”, señalaron los países miembros de la Zopacas en el comunicado conjunto.

“Reconocemos la buena disposición y la voluntad de la República Argentina para celebrar negociaciones a tal efecto”, agregaron, al tiempo que manifestaron su intención de “ayudar a las partes a reanudar dichas negociaciones”. También recordaron que ambas partes deben abstenerse de adoptar decisiones que impliquen modificaciones unilaterales en la situación.

“En este contexto, observamos con preocupación el desarrollo de actividades ilegítimas de exploración y explotación de hidrocarburos en la zona en disputa, así como el refuerzo de la presencia militar por parte del Reino Unido en la zona”, indicaron.

En ese sentido, destacaron “el derecho de los habitantes de la Zona a la soberanía permanente sobre sus recursos naturales, incluido el derecho de la República Argentina a emprender acciones legales, con pleno respeto del derecho internacional y de las resoluciones pertinentes, contra las actividades no autorizadas” en las Islas Georgias del Sur, las Islas Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

La Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur fue creada en 1986 mediante la resolución 41/11 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y está integrada por 24 países: Argentina, Brasil, Uruguay, Angola, Benín, Cabo Verde, Camerún, Congo, Costa de Marfil, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bisau, Guinea Ecuatorial, Liberia, Namibia, Nigeria, República Democrática del Congo, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Sierra Leona, Sudáfrica y Togo.

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