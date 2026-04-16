Aguilares, otro ingenio que se suma a la zafra azucarera

Durante la ceremonia, se pusieron en marcha nuevas incorporaciones destinadas a optimizar el proceso productivo, entre ellas una grúa de 15 toneladas, dos planetarios para el trapiche, un tanque de sulfuro y una centrífuga, equipamiento que busca mejorar la eficiencia en la producción de azúcar. La actividad contó con la presencia de la intendenta de Aguilares, Gimena Mansilla; el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad; el secretario de Producción, Eduardo Castro; el presidente del grupo, Jorge Rocchia Ferro; la directora ejecutiva, Catalina Rocchia Ferro; el gerente general Diego Núñez; el gerente del ingenio, Guillermo Lamarca y el secretario general del gremio de los trabajadores del Ingenio La Florida, Luis González, entre otros referentes del sector.