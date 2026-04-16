Aguilares, otro ingenio que se suma a la zafra azucarera

El Ingenio Aguilares se convirtió ayer en el tercer establecimiento que inicia la zafra 2026 con un acto encabezado por autoridades provinciales, municipales y directivos de la Compañía Azucarera Los Balcanes.
Durante la ceremonia, se pusieron en marcha nuevas incorporaciones destinadas a optimizar el proceso productivo, entre ellas una grúa de 15 toneladas, dos planetarios para el trapiche, un tanque de sulfuro y una centrífuga, equipamiento que busca mejorar la eficiencia en la producción de azúcar. La actividad contó con la presencia de la intendenta de Aguilares, Gimena Mansilla; el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad; el secretario de Producción, Eduardo Castro; el presidente del grupo, Jorge Rocchia Ferro; la directora ejecutiva, Catalina Rocchia Ferro; el gerente general Diego Núñez; el gerente del ingenio, Guillermo Lamarca y el secretario general del gremio de los trabajadores del Ingenio La Florida, Luis González, entre otros referentes del sector.
En su discurso, Catalina Rocchia Ferro puso el foco en el contexto económico que atraviesa la actividad y reclamó por el cumplimiento de la ley de biocombustibles. “No queremos dádivas, queremos lo que es nuestro. Nosotros sabemos producir, ustedes gobernar, que cada uno haga lo que tenga que hacer”, expresó.
La ejecutiva advirtió sobre un escenario de incertidumbre marcado por el precio internacional del azúcar, el impacto del clima y, especialmente, por el valor del alcohol. “Hoy vuelvo a insistir: necesitamos que se cumpla la ley de biocombustibles”, remarcó, al tiempo que pidió la intervención del Gobierno provincial para defender la actividad. También destacó el rol de la industria en la economía regional y el impacto social de la zafra. “Detrás de cada campaña hay trabajo, esfuerzo y miles de familias que dependen de esta actividad”, sostuvo.
Por su parte, la intendenta valoró el inicio de la zafra como un alivio para la economía local tras meses complejos. “Esto es una bocanada de aire para nuestra ciudad que viene sufriendo por las últimas lluvias, para los trabajadores y sus familias”, afirmó, y llamó a fortalecer el trabajo conjunto entre el sector público y privado.
Momento bisagra
En representación del Gobierno provincial, el ministro Abad consideró que la actividad atraviesa un momento bisagra y destacó la articulación entre las provincias azucareras. “Hoy podemos sentarnos en una misma mesa y trazar políticas en conjunto, algo que no ocurría en la historia del sector”, señaló.
Asimismo, remarcó el rol del Estado en la defensa de la actividad y recordó que la Provincia se opuso a iniciativas que podían perjudicar al sector. “El diálogo no significa sometimiento, sino defender lo que le conviene a Tucumán”, sostuvo.
El inicio de la zafra representa uno de los momentos más importantes para la economía tucumana, ya que moviliza a miles de trabajadores y dinamiza la actividad en distintas localidades. En este contexto, el Ingenio Aguilares arrancó con nuevas inversiones y el desafío de sostener la producción en un escenario económico y climático complejo.