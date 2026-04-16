Washington anuncia un nuevo ciclo de negociación con Irán

WASHINGTON, Estados Unidos.- La Casa Blanca anunció negociaciones para un segundo ciclo de conversaciones con Irán en Pakistán, después de que Teherán amenazara con cortar el tránsito por el mar Rojo si Estados Unidos no levanta el bloqueo naval de sus puertos.
Irán reafirmó su voluntad de continuar las conversaciones en un contexto de expectación global sobre el cese al fuego que rige desde el 8 de abril, con miras a terminar una guerra que sacudió la economía mundial.
“Esas conversaciones se están llevando a cabo”, pero no hay nada oficial todavía, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien precisó que el gobierno de Estados Unidos es “optimista respecto a las perspectivas de un acuerdo”.
El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, dio la bienvenida a una delegación pakistaní encabezada por el jefe del ejército, Asim Munir, días después de unas conversaciones fallidas entre Estados Unidos e Irán en Pakistán para poner fin a la guerra en Medio Oriente el fin de semana.
La cancillería de Irán informó que mantiene contactos con Estados Unidos a través de Pakistán desde el retorno de su delegación que viajó a Islamabad para las negociaciones.
El principal escollo son las diferencias sobre el programa nuclear de Teherán. La Cancillería de Irán reiteró ayer que el derecho del país a enriquecer uranio es “indiscutible” pero que el nivel del proceso es “negociable”.
El vicepresidente estadounidense JD Vance dice que se propuso un “gran acuerdo” y que Trump prometió “hacer prosperar a Irán” si este se compromete a “no tener un arma nuclear”.
Trump inició la guerra argumentando que Irán se acercaba a fabricar una bomba atómica, una afirmación no respaldada por el organismo de control nuclear de Naciones Unidas. Teherán defiende que su programa nuclear tiene fines civiles.
Con respecto al cese al fuego, un alto funcionario estadounidense dijo que su país “no ha acordado formalmente una extensión del alto el fuego” de dos semanas con Irán, tras informes de que los negociadores se estaban acercando a lograr una prórroga de la tregua que vence en una semana.
Doble bloqueo
Estados Unidos intensificó la presión sobre Irán con un bloqueo naval, pero la república islámica amenaza con obstruir las exportaciones del mar Rojo en represalia.
El Mando Central de Estados Unidos declaró el martes, en redes sociales, que el bloqueo se aplicó plenamente y que las fuerzas estadounidenses “detuvieron por completo el comercio económico que entra y sale de Irán por mar”. Los datos de seguimiento marítimo dicen otra cosa. Al parecer, barcos que zarparon de puertos iraníes cruzaron el paso de Ormuz, pese al bloqueo.
El paso lleva bloqueado por las fuerzas iraníes desde el inicio de la guerra, el 28 de febrero, tras los ataques israelíes-estadounidenses contra Irán.
Si Estados Unidos mantiene su bloqueo marítimo y “crea inseguridad para los buques comerciales de Irán y los petroleros”, eso significará “el preludio” de una violación del alto el fuego, en vigor desde el 8 de abril, estimó el general Ali Abdollahi Aliabadi, jefe del comando central de las fuerzas armadas iraníes.
“Zona de exterminio”
En el otro frente de la guerra, Washington presiona para que se ponga fin al conflicto entre Israel y el grupo proiraní libanés Hezbolá, por temor a que ponga en peligro el alto el fuego con Irán y una solución al conflicto.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que el primer objetivo de la negociación con Líbano es garantizar el “desmantelamiento” del movimiento islamista Hezbollah, después de que los embajadores de ambos países se reunieran el martes en Washington, en las primeras conversaciones directas de alto nivel desde 1993.
Respuesta “coordinada”: la postura de 11 países
Los ministros de Finanzas de 11 países, entre ellos España, Reino Unido y Japón, pidieron una respuesta económica “coordinada, responsable y ágil” ante la guerra en Medio Oriente, frente a los riesgos “para el crecimiento, la inflación y los mercados”.
Los firmantes, entre los que también figuran Australia, Suecia, Países Bajos, Finlandia, Noruega, Irlanda, Polonia y Nueva Zelanda, celebran en un comunicado un alto el fuego “crucial para proteger a las poblaciones civiles y la seguridad de la región”. Los ministros hacen un llamado “a una resolución negociada rápida y duradera del conflicto” y “al restablecimiento de un tránsito libre y seguro por el estrecho de Ormuz”. El bloqueo ha convulsionado los mercados y la economía mundiales. El martes, el Fondo Monetario Internacional advirtió que la guerra empieza a golpear la economía global y revisó a la baja en 0,2 puntos porcentuales del crecimiento para este año, al 3,1%. “Hacemos un llamamiento al FMI y al Banco Mundial para que proporcionen una oferta de apoyo de emergencia coordinada para los países que lo necesiten”, afirmaron los ministros en la declaración conjunta.