Washington anuncia un nuevo ciclo de negociación con Irán

Los firmantes, entre los que también figuran Australia, Suecia, Países Bajos, Finlandia, Noruega, Irlanda, Polonia y Nueva Zelanda, celebran en un comunicado un alto el fuego “crucial para proteger a las poblaciones civiles y la seguridad de la región”. Los ministros hacen un llamado “a una resolución negociada rápida y duradera del conflicto” y “al restablecimiento de un tránsito libre y seguro por el estrecho de Ormuz”. El bloqueo ha convulsionado los mercados y la economía mundiales. El martes, el Fondo Monetario Internacional advirtió que la guerra empieza a golpear la economía global y revisó a la baja en 0,2 puntos porcentuales del crecimiento para este año, al 3,1%. “Hacemos un llamamiento al FMI y al Banco Mundial para que proporcionen una oferta de apoyo de emergencia coordinada para los países que lo necesiten”, afirmaron los ministros en la declaración conjunta.