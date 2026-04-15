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Qué dijo Griselda Siciliani cuando le preguntaron por una reconciliación con Luciano Castro

La ruptura entre ambos se produjo a comienzos de año, luego de la difusión de un audio en el que Castro seducía a una camarera y actriz en España.

Griselda Siciliani y Luciano Castro. Griselda Siciliani y Luciano Castro. Caras
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Griselda Siciliani descartó una reconciliación con Luciano Castro en una entrevista para 'Los Profesionales', tras su separación definitiva ocurrida a principios de este año.
  • El vínculo terminó tras filtrarse un audio de Castro en España. Siciliani enfatizó que está 'muy bien' y enfocada en el estreno de 'Envidiosa' y un viaje familiar a Italia.
  • La firme negativa de la actriz cierra rumores de retorno sentimental. Su presente marca una etapa de plenitud personal y éxito laboral ante la temporada final de su serie.
Resumen generado con IA

Griselda Siciliani fue consultada sobre una posible reconciliación con Luciano Castro y no dejó margen para dudas. “No, no, no, no. No. Pero estoy muy bien. Muy bien”, respondió con firmeza ante una cronista de Los Profesionales, el ciclo de Florencia de la V en El Nueve.

La actriz descartó de manera contundente cualquier posibilidad de retomar la relación y dejó en claro que atraviesa una etapa de plenitud, enfocada tanto en su vida personal como en sus proyectos laborales. En ese sentido, mencionó el próximo estreno de la última temporada de Envidiosa y anticipó una celebración familiar en Italia.

Siciliani remarcó que lleva un tiempo prolongado separada de Castro y que, si bien le desea lo mejor, su presente está orientado a nuevas experiencias y a compartir momentos con sus afectos.

Ante la insistencia sobre su situación sentimental, respondió con seguridad, aunque evidenciando cierta incomodidad por el tono de las preguntas: “Estoy muy bien, sí, muy bien”.

Consultada también sobre si mantiene contacto con su ex pareja, la actriz volvió a ser categórica. “No, no, no, no. Lo mejor siempre. Pero bueno, estamos separados ya hace un tiempo largo, así que...”, expresó.

La ruptura entre ambos se produjo a comienzos de año, luego de la difusión de un audio en el que Castro seducía a una camarera y actriz en España.

Hacia el final de la entrevista, cuando la cronista volvió a indagar sobre la posibilidad de reabrir el vínculo, Siciliani evitó profundizar y, visiblemente molesta, cerró el tema: “Sí, yo no hablo de esas cosas”.

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