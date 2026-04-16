A favor de Trump: “No deberíamos temer el nuevo orden mundial”, dijo el secretario general de la OEA

RESPUESTA: Quedarme sentado esperando a que las cosas cambien y se resuelvan de otra manera no es como funciono. Tampoco soy de los que dicen que esto está mal o aquello está mal. Tenemos desafíos en términos de democracia, de conflictos sociales específicos en nuestras sociedades, de conflictos políticos, de cuestiones electorales. Pero también tenemos que reconocer que hemos recorrido un largo camino. Venimos de una situación en la que la mayoría de nuestros países vivían bajo dictaduras. Ese ya no es el caso.