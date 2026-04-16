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A favor de Trump: “No deberíamos temer el nuevo orden mundial”, dijo el secretario general de la OEA

Albert Ramdin defiende la intervención de Trump en América Latina.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin
Hace 4 Hs

WASHINGTON, Estados Unidos.- América Latina y el Caribe no deben temer a un “nuevo orden mundial”, dijo el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, en entrevista con la agencia AFP, tras casi un año en el cargo y varias crisis en la región.

Ramdin aseguró que mantiene diálogo con países que no participan en los trabajos de la OEA, como Venezuela, y también con el principal miembro del bloque, Estados Unidos, que abiertamente ha declarado que considera a la región como su área de influencia exclusiva, bajo sus propias reglas. “Un solo país no puede ocuparse de todo. Cualquier país necesita ayuda”, dijo.

PREGUNTA: Usted pinta una situación optimista, pero en la región tenemos ataques militares contra lanchas en el Caribe, un bloqueo petrolero a Cuba, operaciones agresivas contra el narcotráfico, como las de Ecuador con Estados Unidos...

RESPUESTA: Quedarme sentado esperando a que las cosas cambien y se resuelvan de otra manera no es como funciono. Tampoco soy de los que dicen que esto está mal o aquello está mal. Tenemos desafíos en términos de democracia, de conflictos sociales específicos en nuestras sociedades, de conflictos políticos, de cuestiones electorales. Pero también tenemos que reconocer que hemos recorrido un largo camino. Venimos de una situación en la que la mayoría de nuestros países vivían bajo dictaduras. Ese ya no es el caso.

P: ¿Necesitaba la región un shock como el que está siendo la segunda presidencia de Donald Trump?

R: Algunos dirán que no es beneficioso, otros dirán que es impredecible. Los diplomáticos como yo estamos acostumbrados a la predictibilidad. Bueno, esta es una nueva política exterior. El orden mundial está cambiando. Y no deberíamos temer ese nuevo orden mundial. Llegará, lo queramos o no.

P: ¿Qué le parece la Doctrina Donroe del presidente Trump?

R: No quiero comentar ningún tipo de doctrina. Conozco el término, como el término MAGA (Make America Great Again). MAGA se puede traducir como algo en lo que Estados Unidos también cree: podemos decir que Estados Unidos, como el país más grande y más rico, quiere hacer las Américas Más Grandes. Todos nos beneficiaríamos si tenemos más prosperidad, más comercio regional, más inversiones.

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P: ¿Cree que Venezuela podría volver a la OEA como miembro pleno este año?

R: Con las condiciones adecuadas. Me gustaría ver a los 35 países independientes en la mesa de la OEA. Eso incluye a Cuba, Nicaragua, Venezuela.

P: Estados Unidos ha dicho que primero quiere estabilidad económica, apertura y luego transición política en Venezuela.

R: Seguimos la situación en Venezuela de cerca. Espero con interés una situación en la que todos podamos estar convencidos de que la actual administración encabezada por la presidenta Delcy Rodríguez está tan firmemente y sólidamente en el poder que sepamos que existe estabilidad. Eso es lo más importante para nosotros en este momento, porque nos dará espacio para crear aperturas hacia la transición. No estoy hablando de un interés comercial; eso les corresponde determinarlo bilateralmente a los países.

P: Estados Unidos es el principal contribuyente de la OEA. Pero el Departamento de Estado quiere recortar, escoger temas de la organización que está dispuesto a financiar.

R: Creo que hemos recorrido un largo camino desde que empecé aquí en junio. Al principio, en nuestras conversaciones con Estados Unidos, había escepticismo: “vamos a cortar esto o aquello”. Pero en términos de la OEA, no ha sucedido. Pagaron todo lo que debían de 2025, no cortaron un centavo para 2026. He mantenido conversaciones con el Departamento de Estado, con la Casa Blanca, con el Congreso. En todos esos lugares nos hemos topado con escepticismo. Pero les he dicho: dennos una oportunidad.

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