El papel de la OEA ante la intervención de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico

R: Hay muchos que cuestionan si esas acciones están de acuerdo con las leyes internacionales y las leyes humanitarias. Esas cuestiones han sido planteadas, pero no he visto acciones (diplomáticas) suplementarias de Estados miembros como tal. Yo he dicho públicamente que mientras que el objetivo es loable, los métodos utilizados quizás no están de acuerdo con el derecho internacional. Tienes que aportar evidencias, y no creo que ningún país haya visto esa evidencia (sobre el transporte de droga en las embarcaciones, ndlr). Hubo una iniciativa [de debate] de Colombia, pero la discusión no pasó de ahí. Entiendo que podría aparecer de nuevo.