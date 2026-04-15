Fabiana Cantilo habló de las heridas de su infancia: "Fui una niña abusada"

Resumen para apurados
- Fabiana Cantilo reveló haber sufrido abusos en su infancia y admitió conductas violentas en sus relaciones durante una entrevista con Moria Casán en el programa 'La mañana con Moria'.
- La cantante explicó que su agresividad surge de heridas profundas tratadas actualmente en terapia. Aclaró que estos episodios no involucraron a sus exparejas Fito Páez ni Nahuel Lerena.
- La artista busca sanar a través de la música y planea llevar su historia personal al formato streaming. Su testimonio visibiliza el impacto del trauma infantil en la vida adulta.
En una entrevista con Moria Casán, Fabiana Cantilo sorprendió al abordar con crudeza su historia personal, al hablar de la violencia en sus relaciones amorosas y de las heridas que arrastra desde la infancia.
La artista participó del programa para promocionar su próximo show en el Auditorio de Belgrano, en la ciudad de Buenos Aires, pero la conversación derivó hacia aspectos íntimos y poco transitados públicamente.
Consultada sobre su vínculo con la violencia, Cantilo fue contundente: “No soy una mujer golpeada, soy una mujer golpeadora y se acabó”. En ese marco, relató que en distintas relaciones, frente a situaciones de celos o discusiones, era ella quien iniciaba episodios de agresión física, como pellizcos, golpes y peleas subidas de tono.
La cantante aclaró que, si bien en algunos casos sus parejas respondieron físicamente, esas situaciones no ocurrieron con Fito Páez ni con Nahuel Lerena, dos de sus vínculos más conocidos.
Durante la charla en el programa La mañana con Moria (Eltrece), que realizó desde su casa, en pijama y rodeada de sus gatos, explicó que muchas veces la agresividad surgía como una forma de marcar límites. “Había algún tipo de pelea, celos por una mujer de por medio, y yo los pellizcaba, los golpeaba, hasta que el otro, depende quién, me cagaba a trompadas, porque estábamos relocos”, afirmó. Y agregó: “Básicamente soy muy agresiva”.
Cantilo reconoció que ese comportamiento tiene un trasfondo emocional profundo y señaló que el trabajo terapéutico le permitió empezar a comprender su origen. “Pobres hombres”, deslizó en tono de autocrítica.
En ese contexto, destacó el rol de la terapia en su proceso de cambio. Contó que, actualmente, busca canalizar esa energía de otra manera. “Ya he golpeado muebles”, dijo entre risas, al explicar que intenta no trasladar esa agresividad a otras personas.
Uno de los momentos más sensibles de la entrevista llegó cuando reflexionó sobre su infancia y su impacto en su personalidad. La cantante relató que hace dos años comenzó a conectar con su “niña interna”, a la que describió como asustada, golpeada y llena de miedo. “La niña estaba asustada, golpeada, con miedo, aterrada, todo mal. Y así quedé. Pero la estoy tratando, estamos tratando todo, porque una cosa es una niña bien criada y otra cosa es una niña de Auschwitz”, expresó.
En ese tramo, Moria Casán también compartió su propia experiencia y abrió un espacio de mayor intimidad. “Fabiana, me interesa hablar con vos de tu niña vulnerada y de tu niña maltratada, porque yo fui una niña abusada”, le dijo. Cantilo respondió: “Yo también”, y profundizó en ese proceso personal: “Al principio tenía la mudez de la niña, pero después que habló esa niña quedó chiquitita. A los 12 años. La chiquitita quedó ahí... Es la explicación que me da el médico”.
Más allá de ese recorrido, la artista subrayó el lugar central que ocupa la música en su vida. “Lo que me hace sentir bien es cantar”, aseguró, y describió al escenario como un espacio de transformación. “Vengo como una foca muerta caminando y piso el escenario y me transformo en otra cosa”, graficó.
También señaló que cantar le permite atravesar momentos de tristeza o angustia, e incluso cambiar su ánimo en situaciones cotidianas.
En un contexto en el que crece el interés por las biografías audiovisuales, y con el estreno de una producción sobre la vida de Moria Casán previsto en Netflix para el 14 de agosto de 2026, Cantilo manifestó su intención de avanzar en un proyecto similar y llevar su propia historia al formato de streaming.