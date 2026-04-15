Fabiana Cantilo habló de las heridas de su infancia: "Fui una niña abusada"

Uno de los momentos más sensibles de la entrevista llegó cuando reflexionó sobre su infancia y su impacto en su personalidad. La cantante relató que hace dos años comenzó a conectar con su “niña interna”, a la que describió como asustada, golpeada y llena de miedo. “La niña estaba asustada, golpeada, con miedo, aterrada, todo mal. Y así quedé. Pero la estoy tratando, estamos tratando todo, porque una cosa es una niña bien criada y otra cosa es una niña de Auschwitz”, expresó.