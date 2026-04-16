Estrenos de cine en Tucumán: “La posesión de la momia” revisita un personaje clásico

La reconversión de la historia apunta a que el público esté sentado en la punta de la butaca, sin poder reclinarse en los 134 minutos que dura. Todo el relato cinematográfico se despliega en los términos del horror corporal y psicológico (la crítica norteamericana se divide entre elogios por el ritmo y la atmósfera asfixiante en que se desarrolla, y cuestionamientos por lo explícito y perturbador de sus imágenes), que gira en la obsesión, el duelo y una maldición ancestral que se reactiva inesperadamente. “Existe la posibilidad de jugar con la mitología de una manera diferente: una momia es como un lienzo en blanco al que puedes añadirle rasgos terroríficos, es algo único. Es como un espacio en blanco”, afirmó el director en la publicación IndieWire.