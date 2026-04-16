Estrenos de cine en Tucumán: “La posesión de la momia” revisita un personaje clásico

El debut de “La momia” en pantalla está rumbo a cumplir un siglo. Su primera aparición fue en 1932, dirigida por Karl Freund y protagonizada por Boris Karloff como el sacerdote sacrificado Imhotep. En 1999, se relanzó como una muy exitosa comedia de terror y acción con Brendan Fraser, que tuvo secuelas, precuelas y hasta una remake fallida con Tom Cruise en 2017, junto a versiones animadas y videojuegos.
Ahora se reinventa desde otra mirada, en la cual lo truculento y lo sobrenatural toma todo el control, con unos mínimos y marginales atisbos de humor en la narración. Detrás está la concepción de un grupo productor que reunió a los dos sellos que crearon las sagas “El conjuro”, “M3GAN”, “Insidious” y “La purga” y sus múltiples derivados.
“La posesión de la Momia” es el estreno de la semana dentro de este género, escrita y dirigida por Lee Cronin, basada en la franquicia de ese nombre pero con una versión innovadora y perturbadora, que cambia todo lo anterior, que la aleja de las anteriores propuestas familiares y la reserva a un público adulto. El realizador irlandés llega con títulos del mismo estilo como “El agujero en el suelo” (distribuido en televisión) y la quinta entrega de “Evil Dead Rise”. El apellido del realizador figura en el nombre del filme en inglés, como refuerzo de identidad.
Protagonizada por Jack Reynor, Laia Costa, May Calamawy, Natalie Grace y Verónica Falcón, el guión comienza cuando Katie Cannon, la joven hija de un periodista norteamericano acreditado en Egipto, desaparece en el desierto sin dejar rastro. Ocho años después, la familia devastada (su padre Charlie, su madre Larissa, su abuela Carmen y sus hermanos Sebastián y Maud) quedan en shock cuando la niña regresa viva, aunque con un evidente deterioro en sus condiciones físicas y mentales.
Pero lo que debería ser un reencuentro feliz en un entorno rural de Nuevo México (EE.UU.), se convierte en una pesadilla cuando es encontrada dentro de un antiguo sarcófago de 3.000 años y desarrolla un comportamiento que indica que un milenario espíritu maligno se apoderó de ella. El mismo título en español lo anticipa: al mencionar la posesión, reconfigura el sentido de todo lo que se propone mostrar, donde lo importante será ese aspecto antes que la momia en sí.
La reconversión de la historia apunta a que el público esté sentado en la punta de la butaca, sin poder reclinarse en los 134 minutos que dura. Todo el relato cinematográfico se despliega en los términos del horror corporal y psicológico (la crítica norteamericana se divide entre elogios por el ritmo y la atmósfera asfixiante en que se desarrolla, y cuestionamientos por lo explícito y perturbador de sus imágenes), que gira en la obsesión, el duelo y una maldición ancestral que se reactiva inesperadamente. “Existe la posibilidad de jugar con la mitología de una manera diferente: una momia es como un lienzo en blanco al que puedes añadirle rasgos terroríficos, es algo único. Es como un espacio en blanco”, afirmó el director en la publicación IndieWire.
“Cronin siempre dice que la película es como una pesadilla y que las pesadillas no tienen lógica”, señaló la española Costa, quien reconoció que “tiene unas imágenes brutales, con body horror y muchísimo thriller, dentro de una producción ambiciosa que consigue el equilibrio entre todos esos elementos”.
Otros estrenos
“David”, un relato animado: la historia del pastor que llegó a ser rey
“David” es un relato sobre la historia bíblica del humilde y devoto pastor que pasó a ser rey, en un historia que va desde las canciones de su madre hasta su enfrentamiento con Goliat, con pruebas en las que se enfrenta a los límites de la fe, la lealtad, el coraje y el amor, hasta culminar en una batalla por el alma de un reino. La película animada musical -estreno familiar de la semana- dirigida por Phil Cunningham y Brent Dawes y con composiciones originales de Phil Wickham, llega con el respaldo internacional de una taquilla que la ubica como la producción religiosa del género con mejor respuesta de público de todas las edades y generar recuerdos familiares perdurables mediante una historia universal de esperanza.
Cómo hablar con muertos: el debut en pantalla de Cazzu en un filme premiado
“Risa y la cabina del viento” es el filme dirigido por Juan Cabral y filmado en Tierra del Fuego, que ganó como mejor película en la Competición Argentina del Festival de Mar del Plata y ahora llega a las salas tucumanas. La historia se centra en Risa, una niña de 10 años que vive en Ushuaia con su madre Sara, quien recurre a su deprimido vecino Esteban que la cuide mientras ella trabaja. Su principal entretenimiento es investigar una cabina telefónica cercana; un día empieza a escuchar voces de personas fallecidas que le piden ayuda para resolver asuntos pendientes para permitirle hablar con su padre muerto. El filme marca los debuts de Elena Romero y la cantante Cazzu, junto con Diego Peretti, Gustavo Garzón y Joaquín Furriel.
Espacio Incaa: una polémica película es revisitada
En 2000 se estrenó “76 89 03”, un filme que generó polémica y dividió a la crítica argentina entre quienes la defendieron y quienes la cuestionaron por su mirada. Fue la ópera prima de los directores y guionistas Flavio Nardini y Cristian Bernard, anunciada como “la primera película del cine argentino que no tiene mensaje” y que desplegaba etapas distintas en la vida de tres amigos. Ahora Federico Benoit le rinde homenaje en “76 89 23”, la producción que se verá desde hoy y hasta el sábado a las 20 en el Espacio Incaa de la sala Hynes O’Connor del Ente Cultural (San Martín 251). En su realización busca deconstruir el pasado y el presente desde un enfoque sociopolítico, cultural y económico, explorando momentos clave de la historia argentina.
“Mente maestra”: un robo de arte que tiene múltiples consecuencias
Transcurre la década de 1970 en un tranquilo rincón de Massachusetts. James Blaine Mooney (interpretado por Josh O’Connor), un carpintero desocupado, se convierte en un ladrón de arte y organiza un audaz atraco. Junto a dos cómplices, entra en un museo (del cual su familia es parte) a plena luz del día y roban cuatro cuadros de Arthur Dove, pionero del estilo abstracto estadounidense. Pero conservar las obras resultará más difícil que robarlas y Mooney se verá obligado a vivir como un fugitivo, en un entorno especial y con referencias a la actualidad. “Mente maestra” es la última película de la directora Kelly Reichardt, que se proyectará con entrada libre y gratuita desde las 21 en La Vecindad Estudio (Las Piedras y Libertad), con presentación de Martín Falci y Lucas García Melo.