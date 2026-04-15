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Insólito hallazgo tras el diluvio: un periodista encontró un pez en una calle de Palermo

Ocurrió durante la cobertura de las inundaciones en el AMBA. El cronista de TN rescató al animal y lo devolvió al agua.

Insólito hallazgo tras el diluvio: un periodista encontró un pez en una calle de Palermo IMAGEN TOMADA DE TN
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El periodista Lucas Jerez rescató un pez vivo en una calle inundada de Palermo este miércoles, en medio del temporal que descargó el agua de todo un mes sobre el AMBA.
  • El rescate se dio en vivo mientras se cubrían anegamientos en zonas como el Hipódromo y el Planetario, donde el agua acumulada alcanzó niveles críticos debido al intenso diluvio.
  • Este hecho inusual evidencia la magnitud de las inundaciones urbanas y se volvió viral como símbolo del impacto de los fenómenos climáticos extremos en la Ciudad de Buenos Aires.
Resumen generado con IA

En medio de las intensas lluvias que provocaron inundaciones en el Área Metropolitana de Buenos Aires, una escena tan inesperada como llamativa se volvió viral: un periodista encontró un pez en plena calle y decidió rescatarlo.

El episodio ocurrió durante la mañana de este miércoles, mientras el cronista de TN Lucas Jerez cubría las consecuencias del temporal en la Ciudad de Buenos Aires. Apenas minutos después de que cesara el diluvio, el periodista advirtió la presencia del animal en medio de la calle, en el barrio de Palermo.

Tras comprobar que el pez estaba vivo, Jerez lo tomó y corrió hasta una alcantarilla para devolverlo al agua, en una secuencia que fue captada en vivo y rápidamente se difundió en redes sociales.

El hecho se produjo en un contexto de fuertes precipitaciones que afectaron tanto a la Capital como a distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. En barrios como Palermo, Belgrano y Barracas, en pocas horas cayó una cantidad de agua equivalente a la totalidad de lo que suele llover durante el mes de abril.

Las lluvias generaron calles anegadas y complicaciones en la circulación. En distintas zonas de Palermo, especialmente en los alrededores del Hipódromo, el Planetario y los Bosques, así como en tramos de la avenida Del Libertador, el agua acumulada alcanzó niveles cercanos a la vereda.

La escena del pez en plena calle se convirtió así en una postal inusual del impacto del temporal, en una jornada marcada por anegamientos y trastornos en distintos puntos del AMBA.

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