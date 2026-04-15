Un récord que preocupa en Argentina: se registraron más de 46.000 casos de sífilis en 2025

La evolución del número absoluto de casos notificados permite observar desde 2011 una tendencia creciente en la notificación que se acelera a partir de 2015 y, si bien durante 2020 y 2021, se verifica una disminución en la cantidad de notificaciones a causa del impacto de la pandemia en el sistema de salud, a partir de 2022 se retoma la tendencia ascendente con una mayor aceleración, en 2023 se superaron los 30.000 casos anuales por primera vez desde el inicio de la serie y en 2025 se alcanzó el valor más alto registrado hasta el momento.