Una mujer de 86 años cayó en un pozo de cuatro metros en su casa de Rosario

Resumen para apurados
- Bomberos rescataron a una mujer de 86 años que cayó en un pozo de cuatro metros en su casa de Rosario este martes, tras la alerta de un vecino que notó una situación irregular.
- El operativo duró una hora y utilizó un sistema de cuerdas para el ascenso. Se inició cuando un vecino vio la puerta abierta y llamó a la policía al no recibir respuesta de la dueña.
- La mujer fue derivada al hospital PAMI II para controles médicos. El hecho destaca la relevancia de la solidaridad vecinal y la rápida coordinación de los servicios de emergencia.
Una vivienda ubicada en el barrio Ludueña de Rosario fue escenario de un operativo de rescate luego de que una mujer de 86 años cayera en un pozo de cuatro metros de profundidad dentro de su domicilio.
El episodio se conoció a partir de la intervención de un vecino que advirtió que la puerta de la casa estaba abierta y, al no obtener respuesta, decidió dar aviso a las autoridades. A partir de ese alerta se desplegó un operativo que involucró a personal policial y equipos de emergencia.
Según informó Cadena 3, los Bomberos Zapadores ingresaron a la vivienda y constataron que la mujer se encontraba en el fondo del pozo sin posibilidad de salir por sus propios medios. El procedimiento comenzó poco antes de las 17 de este martes.
Para concretar el rescate, los efectivos implementaron un sistema de cuerdas con ventaja mecánica que permitió trabajar de manera segura. En ese marco, uno de los bomberos descendió al interior del pozo para asistir a la víctima y brindarle los primeros auxilios, mientras el resto del equipo preparaba el mecanismo de izado.
Las tareas demandaron alrededor de una hora y se desarrollaron bajo la coordinación de las fuerzas provinciales, que garantizaron las condiciones de seguridad tanto para la mujer como para el personal interviniente.
Una vez completado el rescate, el Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias realizó la atención inicial y dispuso el traslado de la mujer al hospital PAMI II, en la zona norte de Rosario, donde quedó bajo evaluación médica.
El operativo concluyó minutos después de las 18, tras una intervención marcada por la rápida respuesta de los servicios de emergencia y la colaboración de los vecinos.