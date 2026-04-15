Secciones
Seguridad

Una mujer de 86 años cayó en un pozo de cuatro metros en su casa de Rosario

Un vecino alertó a las autoridades y permitió activar un operativo que culminó con el traslado de la víctima al hospital.

Una mujer de 86 años cayó en un pozo de cuatro metros en su casa de Rosario IMAGEN TOMADA DE INFOBAE
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Bomberos rescataron a una mujer de 86 años que cayó en un pozo de cuatro metros en su casa de Rosario este martes, tras la alerta de un vecino que notó una situación irregular.
  • El operativo duró una hora y utilizó un sistema de cuerdas para el ascenso. Se inició cuando un vecino vio la puerta abierta y llamó a la policía al no recibir respuesta de la dueña.
  • La mujer fue derivada al hospital PAMI II para controles médicos. El hecho destaca la relevancia de la solidaridad vecinal y la rápida coordinación de los servicios de emergencia.
Resumen generado con IA

Una vivienda ubicada en el barrio Ludueña de Rosario fue escenario de un operativo de rescate luego de que una mujer de 86 años cayera en un pozo de cuatro metros de profundidad dentro de su domicilio.

El episodio se conoció a partir de la intervención de un vecino que advirtió que la puerta de la casa estaba abierta y, al no obtener respuesta, decidió dar aviso a las autoridades. A partir de ese alerta se desplegó un operativo que involucró a personal policial y equipos de emergencia.

Según informó Cadena 3, los Bomberos Zapadores ingresaron a la vivienda y constataron que la mujer se encontraba en el fondo del pozo sin posibilidad de salir por sus propios medios. El procedimiento comenzó poco antes de las 17 de este martes.

Para concretar el rescate, los efectivos implementaron un sistema de cuerdas con ventaja mecánica que permitió trabajar de manera segura. En ese marco, uno de los bomberos descendió al interior del pozo para asistir a la víctima y brindarle los primeros auxilios, mientras el resto del equipo preparaba el mecanismo de izado.

Las tareas demandaron alrededor de una hora y se desarrollaron bajo la coordinación de las fuerzas provinciales, que garantizaron las condiciones de seguridad tanto para la mujer como para el personal interviniente.

Una vez completado el rescate, el Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias realizó la atención inicial y dispuso el traslado de la mujer al hospital PAMI II, en la zona norte de Rosario, donde quedó bajo evaluación médica.

El operativo concluyó minutos después de las 18, tras una intervención marcada por la rápida respuesta de los servicios de emergencia y la colaboración de los vecinos.

Temas RosarioPolicía de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Luis Ledesma, sobre el ataque en Universitario: “Es una realidad que no conoce de clubes ni de disciplinas deportivas”
1

Luis Ledesma, sobre el ataque en Universitario: “Es una realidad que no conoce de clubes ni de disciplinas deportivas”

Federico Pelli habló sobre la prisión domiciliaria de “Pichón” Segura: “Es un muy mal mensaje”
2

Federico Pelli habló sobre la prisión domiciliaria de “Pichón” Segura: “Es un muy mal mensaje”

María Luisa Santamarina, sobre el ataque en un partido de hockey: “No puede permitirse que una cancha sea escenario de desmanejos emocionales”
3

María Luisa Santamarina, sobre el ataque en un partido de hockey: “No puede permitirse que una cancha sea escenario de desmanejos emocionales”

Javier Mascherano rompió el silencio sobre su renuncia en Inter Miami y contó por qué se fue
4

Javier Mascherano rompió el silencio sobre su renuncia en Inter Miami y contó por qué se fue

Amenazas de tiroteo en dos colegios tucumanos: Queremos llegar hasta las últimas consecuencias, aseguró Girvau
5

Amenazas de tiroteo en dos colegios tucumanos: "Queremos llegar hasta las últimas consecuencias", aseguró Girvau

Alarma sanitaria y ambiental en Tucumán por el caracol gigante africano: cómo llegó a la provincia
6

Alarma sanitaria y ambiental en Tucumán por el caracol gigante africano: cómo llegó a la provincia

Más Noticias
Investigan a los autores e instigadores de las amenazas de tiroteo en dos colegios tucumanos: “No es una broma, es delito”

Investigan a los autores e instigadores de las amenazas de tiroteo en dos colegios tucumanos: “No es una broma, es delito”

Alarma sanitaria y ambiental en Tucumán por el caracol gigante africano: cómo llegó a la provincia

Alarma sanitaria y ambiental en Tucumán por el caracol gigante africano: cómo llegó a la provincia

Federico Pelli habló sobre la prisión domiciliaria de “Pichón” Segura: “Es un muy mal mensaje”

Federico Pelli habló sobre la prisión domiciliaria de “Pichón” Segura: “Es un muy mal mensaje”

Javier Mascherano rompió el silencio sobre su renuncia en Inter Miami y contó por qué se fue

Javier Mascherano rompió el silencio sobre su renuncia en Inter Miami y contó por qué se fue

Amenazas de tiroteo en dos colegios tucumanos: Queremos llegar hasta las últimas consecuencias, aseguró Girvau

Amenazas de tiroteo en dos colegios tucumanos: "Queremos llegar hasta las últimas consecuencias", aseguró Girvau

María Luisa Santamarina, sobre el ataque en un partido de hockey: “No puede permitirse que una cancha sea escenario de desmanejos emocionales”

María Luisa Santamarina, sobre el ataque en un partido de hockey: “No puede permitirse que una cancha sea escenario de desmanejos emocionales”

Luis Ledesma, sobre el ataque en Universitario: “Es una realidad que no conoce de clubes ni de disciplinas deportivas”

Luis Ledesma, sobre el ataque en Universitario: “Es una realidad que no conoce de clubes ni de disciplinas deportivas”

Alerta amarilla por tormentas abundantes y vientos peligrosos: qué zonas están afectadas

Alerta amarilla por tormentas abundantes y vientos peligrosos: qué zonas están afectadas

Comentarios