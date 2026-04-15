Qué dice la aprobación sobre la segunda revisión del acuerdo entre el FMI y la Argentina

Estructural

En este último punto, el FMI señaló que dada la apertura de la economía y los avances logrados en materia de desregulación, las reformas en curso tendrán como objetivo “impulsar el empleo formal, los mercados de capitales nacionales, la inversión privada y la productividad”. El agro, junto con la energía, la minería y la economía del conocimiento, fueron los sectores que el organismo multilateral destacó por su potencial.