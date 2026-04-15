Qué dice la aprobación sobre la segunda revisión del acuerdo entre el FMI y la Argentina

Resumen para apurados
- El FMI aprobó la segunda revisión técnica del acuerdo con Argentina, permitiendo un giro de U$S 1.000 millones tras el anuncio de Luis Caputo para estabilizar la macroeconomía.
- El aval responde al cumplimiento de metas fiscales, la aprobación del Presupuesto 2026 y la acumulación de reservas, bajo un esquema de superávit primario proyectado en 1,4% del PIB.
- La medida busca afianzar la desinflación y el crecimiento, facilitando el retorno del país a los mercados internacionales de capitales y el fomento de inversiones en sectores clave.
El ministro de Economía, Luis Caputo, comunicó en sus redes que el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó la segunda revisión del acuerdo por US$20.000 millones con el organismo internacional, el cual le permitirá recibir un desembolso de U$S1.000 millones.
Según el texto oficial del Fondo, el Gobierno fortaleció el “impulso político”, dada la aprobación del Presupuesto 2026 y una “legislación de reforma crucial”, entre los detalles que enumeró el organismo.
También destacó los ajustes en materia monetaria y cambiaria, lo que llevó a una “acumulación incipiente de reservas, mejorando la capacidad de Argentina para gestionar las crisis”.
En ese sentido, el FMI indicó que la aprobación de la revisión servirá para afianzar la desinflación, la estabilidad externa y el crecimiento, apoyando así un acceso al mercado oportuno y sostenible".
“Argentina continúa sorteando bien los efectos indirectos de la guerra en Medio Oriente, gracias a la mejora constante de sus fundamentos económicos y su condición de exportador neto de energía. Esto se da en un contexto donde las empresas han podido repatriar dividendos por primera vez en seis años”. señala el documento.
El FMI manifestó que la premisa de equilibrio fiscal seguirá siendo “el pilar fundamental del programa” en paralelo con un superávit primario del 1,4% del Producto Interno Bruto (PIB) para 202, respaldado por un control del gasto ”riguroso y continuo", a la vez que proporciona “suficiente margen para la asistencia social específica”.
“Con el tiempo, se espera que las reformas bien planificadas del marco tributario, de pensiones y fiscal mejoren aún más la calidad y la solidez de este pilar fiscal”.
Política monetaria
En este punto, el organismo detalla que se seguirá apoyando el proceso de desinflación, sumado a la ampliació de las bandas cambiarias y una “mayor transparencia” mediante una nforme trimestral sobre el desmepeño “en relación con los objetivos del programa monetario”.
“Se seguirá fortaleciendo la política monetaria, con medidas preventivas para contener la volatilidad de las tasas de interés y mejorar la transmisión de la política monetaria y la asignación de crédito”.
Sobre las resevras del Banco Central (BCRA), el FMI prevé que la entidad financiera aumente las mismas en US$8.000 millones para el 2026 dado “los esfuerzos por movilizar financiamiento en divisas” y mantener la meta de compras por un monto mínimo de US$10.000 millones este año, en consonancia con la monetización prevista de la economía. Actualmente, el BCRA lleva comprados más de US$5.500 millones.
“Las autoridades están comprometidas a seguir fortaleciendo la capacidad de Argentina para gestionar crisis”.
Financiamiento
El Fondo destacó la “estrategia integral” de refinanciamiento de deuda que lleva a cabo el Gobierno, mediante emisión continua de deuda pública denominada en dólares, venta de activos estatales, operaciones de recompra con bancos centrales y préstamos externos, potencialmente respaldados por instituciones financieras internacionales.
Para la entidad, esto permitirá un “acceso oportuno y sostenible” a los mercados internacionales de capitales.
Estructural
En este último punto, el FMI señaló que dada la apertura de la economía y los avances logrados en materia de desregulación, las reformas en curso tendrán como objetivo “impulsar el empleo formal, los mercados de capitales nacionales, la inversión privada y la productividad”. El agro, junto con la energía, la minería y la economía del conocimiento, fueron los sectores que el organismo multilateral destacó por su potencial.
“Las autoridades mantienen su compromiso de garantizar el cumplimiento de los objetivos del programa, incluyendo la adopción de medidas de contingencia cuando sea necesario, al tiempo que procuran superar las expectativas si se dan condiciones favorables”.
El Fondo celebró la “sólida y constructiva colaboración” con las autoridades nacionales, al igual que el “continuo compromiso con el programa” incluso mediante la implementación de medidas correctivas para subsanar los contratiempos anteriores".
Si bien la Argentina logró la aprobación de la segunda revisión del acuerdo, todavía resta el visto bueno final del directorio ejecutivo del FMI, quien será el encargado de autprizar el giro de fondos por U$S1.000 millones.