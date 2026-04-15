Javier Mascherano rompió el silencio sobre su renuncia en Inter Miami y contó por qué se fue

Mascherano no se olvidó tampoco del vínculo con la gente. Agradeció “al hincha y a toda La Familia de Inter Miami” y remarcó que “sin ellos nada de esto hubiera sido posible”. Además, cerró su despedida con otro mensaje cargado de emoción: “Siempre llevaré conmigo el recuerdo de nuestra primera estrella, y desde donde esté seguiré deseándole todo lo mejor de aquí en adelante. No tengo dudas de que el club seguirá cosechando éxitos en el futuro. Les mando un abrazo grande y gracias por todo”.