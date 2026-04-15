Javier Mascherano rompió el silencio sobre su renuncia en Inter Miami y contó por qué se fue

Resumen para apurados
- Javier Mascherano renunció como DT del Inter Miami tras ganar el título 2025 de la MLS en EE.UU., alegando motivos personales a través de un comunicado oficial del club.
- El exvolante argentino lideró al equipo desde fines de 2024, logrando la primera estrella de la franquicia. Guillermo Hoyos asumirá el cargo de forma interina tras su salida.
- La partida del técnico marca el fin de una etapa histórica y exitosa. El club inicia una transición deportiva buscando mantener el nivel competitivo alcanzado bajo su gestión.
La renuncia de Javier Mascherano a Inter Miami sorprendió al fútbol estadounidense y también a los hinchas del club, que todavía celebraban el título conseguido en 2025. El exvolante de la Selección argentina decidió ponerle fin a su ciclo como entrenador del equipo de la Florida y eligió comunicarlo a través de un mensaje oficial difundido por la institución.
“Quiero que todos sepan que, por razones personales, he decidido terminar mi ciclo como entrenador del Inter Miami”, expresó Mascherano. Aunque no dio detalles puntuales sobre el motivo de su salida, la frase dejó en claro que se trató de una determinación íntima y ya tomada, sin margen para una continuidad.
En el mismo mensaje, el entrenador también les dedicó palabras de agradecimiento a quienes lo acompañaron en esta etapa. “Quiero agradecer a la institución por la confianza que depositaron en mí, a cada uno de los empleados que forman parte del club por el esfuerzo colectivo, pero especialmente a los jugadores, quienes fueron los que nos permitieron vivir momentos inolvidables”, sostuvo.
Mascherano no se olvidó tampoco del vínculo con la gente. Agradeció “al hincha y a toda La Familia de Inter Miami” y remarcó que “sin ellos nada de esto hubiera sido posible”. Además, cerró su despedida con otro mensaje cargado de emoción: “Siempre llevaré conmigo el recuerdo de nuestra primera estrella, y desde donde esté seguiré deseándole todo lo mejor de aquí en adelante. No tengo dudas de que el club seguirá cosechando éxitos en el futuro. Les mando un abrazo grande y gracias por todo”.
El final de una etapa y una transición inmediata
El Inter Miami confirmó que Guillermo Hoyos será el entrenador interino en los próximos partidos, mientras Alberto Marrero asumirá como director deportivo. Así se cerró el ciclo de Mascherano, que había empezado a fines de 2024 y que quedará marcado por haber llevado al club a conquistar el primer título de su historia en la MLS.