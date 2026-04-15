Liga Federal: Asociación Mitre busca dar el gran golpe frente a El Carmen de Jujuy

Resumen para apurados
- Asociación Mitre recibe este jueves (21:30) al invicto El Carmen de Jujuy en Tucumán por la Liga Federal, buscando quebrar su racha y subir puestos en la competitiva Zona NOA.
- El conjunto jujeño lidera con seis victorias consecutivas, mientras que Mitre (3-2) necesita regularidad. El torneo entra en fase decisiva para definir los cruces de playoffs.
- El resultado es vital para la ventaja deportiva en la fase final. Un triunfo local inyectaría confianza a Mitre y reordenaría la tabla alta frente a candidatos directos.
La Zona NOA de la Liga Federal de Básquet entra en su fase de ebullición. Los márgenes de error se achican, la tabla se aprieta y cada partido empieza a jugarse con un inconfundible aroma a playoffs. En ese contexto de alta tensión, este jueves desde las 21.30, San Miguel de Tucumán será el epicentro del básquet regional: en su emblemático estadio "Dionisio Muruaga" (Belgrano 1547), Asociación Mitre recibirá a El Carmen de Jujuy, el único líder e invicto del certamen. Un choque de realidades distintas, pero con urgencias que cotizan en alza.
El conjunto jujeño no sólo mira a todos desde la cima, sino que lo hace pisando fuerte. Su arranque de torneo es impecable: seis victorias en igual cantidad de presentaciones, 12 puntos en el bolsillo y un abrumador diferencial de +70.
El Carmen ha logrado consolidar una estructura rocosa. Se apoya en una rotación larga y efectiva, una intensidad defensiva que asfixia a sus rivales y un ataque con la versatilidad necesaria para destrabar partidos cerrados. Llegar a Tucumán y defender su invicto en un reducto históricamente complejo será una verdadera prueba de fuego para revalidar su chapa de candidato natural a adueñarse del número uno en la fase regular.
El "Verde" y la necesidad de dar el golpe
Del otro lado de la trinchera espera Mitre. El equipo tucumano transita un torneo más que correcto, pero sabe que tiene margen de mejora. Con un registro de tres triunfos y dos derrotas (8 puntos), la "Verde" habita la siempre incómoda zona media; ese pelotón donde una victoria te catapulta a la cima y una caída te arrastra al fondo.
Hasta el momento, Mitre demostró ser un equipo ordenado y sumamente competitivo, capaz de mostrar pasajes de alto vuelo colectivo. Sin embargo, su mayor cuenta pendiente es la constancia: el equipo necesita sostener la intensidad física y mental durante los 40 minutos, el gran déficit que le ha costado caro en los cierres apretados. Y qué mejor escenario para saldar esa deuda y demostrar madurez que bajando al puntero. Dar el golpe frente a su gente significaría mucho más que dos puntos: sería una inyección anímica vital para encarar la recta final.
Un formato implacable
El cruce de esta noche trasciende el rectángulo de juego por el peso del reglamento. Con un formato que clasifica a los ocho mejores para cruzarse de forma directa (1° contra 8°, 2° contra 7°, 3° contra 6° y 4° contra 5°), cada escalón final vale oro. Para los jujeños, ganar es acariciar la ansiada ventaja deportiva; para Mitre, es el partido bisagra que marcará para qué está realmente en esta competencia.
La acción de la Zona NOA, por supuesto, no se detendrá en la Plazoleta. El fin de semana el básquet tucumano seguirá vibrando: el sábado, Talleres de Tafí Viejo recibirá a 9 de Julio de Salta, mientras que el domingo habrá promesa de partidazo cuando Concepción BB se vea las caras con Belgrano, en un duelo directo de la parte alta.
Pero antes, todas las miradas estarán puestas en Mitre. Allí donde el equipo local saldrá a la cancha con el cuchillo entre los dientes, buscando demostrar que, en el básquet, los invictos solo existen para romperse.