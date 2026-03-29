Mitre impone condiciones y se queda con una victoria sólida en casa

Asociación Mitre construyó una victoria sólida al imponerse por 81 a 64 frente a 9 de Julio de Salta en el estadio Dionisio Muruaga, en una nueva jornada de la Liga Federal. El equipo tucumano marcó diferencias a partir de un primer tiempo de alto nivel y supo administrar la ventaja en el cierre para asegurar el triunfo.
El inicio del partido fue parejo y con cierto grado de fricción, con la visita tomando la delantera en los primeros minutos. Sin embargo, Mitre reaccionó a tiempo con los aportes de Iván Julián y Rafael Banegas, quienes equilibraron el desarrollo. Con el correr del cuarto, el “Verde” encontró mayor fluidez ofensiva y cerró el primer parcial arriba por 23 a 18.
En el segundo período, el local consolidó su dominio. A partir de una buena circulación de balón y eficacia en ataque, amplió la diferencia con intervenciones clave de Julián y José Muruaga. Además, mostró solidez desde la línea de tiros libres, lo que le permitió irse al descanso con una ventaja clara de 44 a 28.
El tercer cuarto tuvo una reacción de 9 de Julio, que ajustó en ofensiva y encontró respuestas en Tiziano Ortega, Tomás Morales y Ariel Quiñonero. La visita logró acortar distancias y se quedó con el parcial, dejando el marcador 60 a 50 de cara al último segmento.
En el cierre, Mitre retomó el control del juego. Con aportes importantes de Micaías Dupuy y Benjamín Bichara, y una gestión inteligente de la ventaja, el conjunto tucumano sostuvo el ritmo y terminó sellando una victoria contundente por 81 a 64.