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Mitre impone condiciones y se queda con una victoria sólida en casa

El “Verde” derrotó a 9 de Julio de Salta por 81 a 64 en el Dionisio Muruaga, con un gran primer tiempo y un cierre contundente. Rafael Banegas fue una de las figuras del encuentro.

VICTORIA. Asociación Mitre pudo quedarse con una importante victoria en la Liga Federal | FOTO: Prensa Mitre. VICTORIA. Asociación Mitre pudo quedarse con una importante victoria en la Liga Federal | FOTO: Prensa Mitre.
29 Marzo 2026

Asociación Mitre construyó una victoria sólida al imponerse por 81 a 64 frente a 9 de Julio de Salta en el estadio Dionisio Muruaga, en una nueva jornada de la Liga Federal. El equipo tucumano marcó diferencias a partir de un primer tiempo de alto nivel y supo administrar la ventaja en el cierre para asegurar el triunfo.

El inicio del partido fue parejo y con cierto grado de fricción, con la visita tomando la delantera en los primeros minutos. Sin embargo, Mitre reaccionó a tiempo con los aportes de Iván Julián y Rafael Banegas, quienes equilibraron el desarrollo. Con el correr del cuarto, el “Verde” encontró mayor fluidez ofensiva y cerró el primer parcial arriba por 23 a 18.

En el segundo período, el local consolidó su dominio. A partir de una buena circulación de balón y eficacia en ataque, amplió la diferencia con intervenciones clave de Julián y José Muruaga. Además, mostró solidez desde la línea de tiros libres, lo que le permitió irse al descanso con una ventaja clara de 44 a 28.

El tercer cuarto tuvo una reacción de 9 de Julio, que ajustó en ofensiva y encontró respuestas en Tiziano Ortega, Tomás Morales y Ariel Quiñonero. La visita logró acortar distancias y se quedó con el parcial, dejando el marcador 60 a 50 de cara al último segmento.

En el cierre, Mitre retomó el control del juego. Con aportes importantes de Micaías Dupuy y Benjamín Bichara, y una gestión inteligente de la ventaja, el conjunto tucumano sostuvo el ritmo y terminó sellando una victoria contundente por 81 a 64.

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