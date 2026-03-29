Mitre impone condiciones y se queda con una victoria sólida en casa

El inicio del partido fue parejo y con cierto grado de fricción, con la visita tomando la delantera en los primeros minutos. Sin embargo, Mitre reaccionó a tiempo con los aportes de Iván Julián y Rafael Banegas, quienes equilibraron el desarrollo. Con el correr del cuarto, el “Verde” encontró mayor fluidez ofensiva y cerró el primer parcial arriba por 23 a 18.