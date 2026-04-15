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“Tengo que llamar a Moria”: Fabiana Cantilo reveló la verdad sobre Fito Páez y Sofía Gala

Diversos medios de comunicación siguieron de cerca sus pasos tras mostrarse juntos en diferentes eventos o publicaciones de redes sociales.

“Tengo que llamar a Moria”: Fabiana Cantilo reveló la verdad sobre Fito Páez y Sofía Gala Foto tomada de TeleShow
Por Virginia Daniela Gómez Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Fabiana Cantilo desmintió los rumores de romance entre Fito Páez y Sofía Gala durante una entrevista televisiva en Argentina, asegurando que solo mantienen un vínculo de amistad.
  • Tras filtrarse fotos y videos de ambos artistas juntos, Cantilo consultó directamente al músico, quien admitió un acercamiento físico pero negó una relación sentimental seria.
  • La declaración de Cantilo busca proteger la intimidad del rosarino y reafirma su histórica cercanía afectiva, bromeando incluso con contactar a Moria Casán por el vínculo familiar.
Resumen generado con IA

Las apariciones recientes de Fito Páez junto a Sofía Gala dispararon múltiples rumores acerca de un posible romance entre el músico y la actriz. Diversos medios de comunicación siguieron de cerca sus pasos tras mostrarse juntos en diferentes eventos o publicaciones de redes sociales. 

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Frente a los rumores, Fabiana Cantilo ofreció aclaró su versión del tema durante una entrevista televisiva. La amistad entre los grandes del rock nacional se mantiene con un vinculo muy estrecho desde décadas atrás, esto permitó conocer los detalles íntimos de su vida personal.

Una amistad que trasciende rumores

Karina Mazzocco en el programa A la Tarde Durante la charla, la conductora preguntó: "¿Te gusta la nueva novia de Fito?". "No es la novia", aseguró la artista y agregó: "Se lo pregunto todo el tiempo". La intérprete sostiene que el lazo entre ambos protagonistas de la escena cultural queda únicamente en el plano fraternal.

La mujer reveló que mantiene diálogos constantes con el rosarino sobre este asunto puntual. Según sus palabras, "Me dice que son amigos" cada vez que surge la duda sobre un noviazgo. Tal afirmación coincide con la versión oficial brindada por los involucrados anteriormente.

El vínculo con Moria Casán

Respecto al contacto físico captado por las cámaras, la vocalista lanzó un desafío a los periodistas presentes. Ella consultó de forma irónica: "¿Los vieron besarse en la boca?". Ante la insistencia del panel, confesó: "Obvio que le pregunté si se besaron y me dijo que sí, pero que son amigos y no llegaron al próximo nivel".

La complicidad entre Fabiana Cantilo y el círculo cercano del pianista resulta evidente en sus bromas públicas. “Mañana hablo con Moria (Casán) y le digo que somos comadres porque yo soy como la madre de Fito”, expresó la estrella entre risas. Esta frase resalta el sentimiento protector que ella guarda por su colega tras mucha historia compartida.

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