“Tengo que llamar a Moria”: Fabiana Cantilo reveló la verdad sobre Fito Páez y Sofía Gala

Respecto al contacto físico captado por las cámaras, la vocalista lanzó un desafío a los periodistas presentes. Ella consultó de forma irónica: "¿Los vieron besarse en la boca?". Ante la insistencia del panel, confesó: "Obvio que le pregunté si se besaron y me dijo que sí, pero que son amigos y no llegaron al próximo nivel".