Homenajes a Mercedes Sosa desde la música y el baile

Posición de la familia: carta abierta de los Sosa-Matus

“Como nietos y sobrinos de Mercedes Sosa, no aceptamos las disculpas y reiteramos el pedido de renuncia de Enzo Ferreira, actual coordinador de Radio Nacional Tucumán Mercedes Sosa, por sus declaraciones contra la figura de nuestra cantora. Las disculpas son una nueva muestra de profunda intolerancia y discriminación. El uso de una red social no está escindida del rol de un funcionario público. Esto no merece explicación”, comienza la segunda carta pública de los familiares de La Negra. “Nos resulta irrisorio que debamos explicar que no nos ofende que se destaque el pensamiento político de Mercedes, sino que se pretenda insultar por eso. De los otros calificativos discriminatorios y estigmatizantes, preferimos no destacar. Entendemos que a veces las palabras sobran. Tampoco aceptamos que pretenda involucrar a su figura y a nosotros como familia en una interna de política local. Nosotros somos cuidadores incansables del legado de nuestra abuela y nuestra tía, tanto artístico como humano. Y de más está decir que Mercedes trasciende esas cuestiones”, remarcan, y reivindican que la artista tucumana “tenía la libertad de pertenecer al partido político que quisiera porque la militancia política es parte de la democracia en la que ella siempre creyó y defendió con profunda pasión; por eso, integró las listas negras de la Triple A que la dictadura cívico-militar ejecutó y tuvo que irse de su país en 1979 después de sufrir varios atentados”. “Como familia, y desde la experiencia del exilio que atravesó Mercedes, sabemos cuán doloroso es señalar a las personas por su forma de pensar. Más que nunca, hoy la escuchamos cantar y hablar; y renovamos nuestro amor hacia ella constantemente. Agradecemos infinitamente todo el amor recibido en estos días. El sabor de injusticia y tristeza fue sanado con música, cantos colectivos, mensajes, fotos y videos. El apoyo recibido por colegas, amigos y diferentes personas de todo el mundo que aman y protegen a Mercedes Sosa llegó a cada uno de nosotros y nosotras”, concluyen con el pedido reiterado de adhesiones a la carta que circula en la cual se pide la remoción del funcionario libertario de su cargo público.