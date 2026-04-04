Homenajes a Mercedes Sosa desde la música y el baile

Resumen de nota
- Artistas y familiares homenajean hoy a Mercedes Sosa en Tucumán tras los insultos de Enzo Ferreira, coordinador de Radio Nacional, quien la atacó por su militancia política.
- El funcionario de La Libertad Avanza la calificó de 'cáncer'. Aunque pidió disculpas, la familia las rechazó y exige su renuncia inmediata mediante una carta pública colectiva.
- Estas acciones buscan resguardar el legado cultural de Sosa ante ataques políticos. El conflicto escala con pedidos de remoción del cargo y la reparación de rutas en su honor.
Los agravios a Mercedes Sosa por parte del coordinador de Radio Nacional Tucumán, Enzo Ferreira, siguen generando reacciones. Hoy habrá expresiones de música y danza en repudio de los dichos del militante de La Libertad Avanza, quien pidió disculpas a la familia pero no se retractó de sus descalificaciones a la cantora, a quien calificó como “gorda comunista” y “un cáncer”
Desde la música, el folclore busca oficiar de sanador de la herida pero sin caer en el olvido. Viviana Taberna estará esta noche desde las 20.30 en un “homenaje a nuestra gran cantora universal con un repertorio de música argentina y latinoamericana” en el restó Terrazas de Tafí del Hotel Tafí en la villa turística de Tafi del Valle. Estará secundada por Lucho Aragón en guitarra y coros.
A su vez, el sobrino de “La Negra”, Adrián Sosa, actuará a partir de las 22 en el espacio cultural En Una Sola Mesa de Yerba Buena (Roca 177), donde además de su canto recordará anécdotas familiares a modo de tributo. Adrián fue uno de los firmantes de una nueva carta de la familia en rechazo a Ferreira.
Puerto Libertad
El tributo a “La Negra” también estará presente en la función del Festival Tucumán Danza que tendrá lugar esta noche, desde las 20 en Teatro Puerto Libertad (Las Piedras 1.457), en una presentación que significará la despedida del público de este evento que concluirá mañana.
La taficeña Compañía Sisaiani presentará un fragmento de su obra sobre Mercedes, a la que califica como “una grande de nuestro folclore argentino, símbolo de la identidad y la memoria colectiva” en una fusión entre danza folclórica y contemporánea para unir tradición y presente”.
La grilla incluirá “Volverte a escuchar”, un solo de danza sobre la voz de la cantora popular a cargo de Evelin Santillán. “Un cuerpo que recuerda, que se deja llevar por el cauce del canto y por las historias de siempre y para siempre, como la del jangadero, y esas que siguen flotando en la memoria de cada rincón argentino”, anticipa.
Esas propuestas no serán las únicas de esta noche en Puerto Libertad, donde se mostrarán diferentes estilos y técnicas de baile. Desde Jujuy intervendrán el Grupo Independiente Danza Libre y Sincronía Yoga y Arte; el Elenco Fapic de la Escuela Superior de Danza Norma Fontenla y la Compañía Artística Independiente Entretiempos, con una puesta pensada desde los siete pecados capitales como manifestaciones profundas de la naturaleza humana.
Otras propuestas estarán a cargo de tucumanos, como Sabrina Fresco y Salvador Arbeloa que ofrecerán el clásico Pas de Deux del ballet “Giselle”; el estudio de danzas folclóricas Herederos del Silencio, con un despliegue de zamba, gato, chacarera y escondido; Danza en Odisea “El Diablo nos viste a la moda”, a partir del símbolo de una corbata en la estética cotidiana; “Metanoia”, de la Academia de Folklore Estilizado, una mixtura entre lo tradicional con la innovación del baile contemporáneo desde el trabajo grupal; y la Fundación Bajo Jardin de Tucumán ofrecerá “Deja que caiga…”, una coreografía de Marcela González Cortés.
En tanto, la Compañía de Danzas Palliris de Buenos Aires planteará “Domitila: El latido de la montaña” y la compañía Una Incógnita de Santa Fe mostrará “Puerto Pollensa”, con dirección de Valeria Fontanetto para completar la noche.
Posición de la familia: carta abierta de los Sosa-Matus
“Como nietos y sobrinos de Mercedes Sosa, no aceptamos las disculpas y reiteramos el pedido de renuncia de Enzo Ferreira, actual coordinador de Radio Nacional Tucumán Mercedes Sosa, por sus declaraciones contra la figura de nuestra cantora. Las disculpas son una nueva muestra de profunda intolerancia y discriminación. El uso de una red social no está escindida del rol de un funcionario público. Esto no merece explicación”, comienza la segunda carta pública de los familiares de La Negra. “Nos resulta irrisorio que debamos explicar que no nos ofende que se destaque el pensamiento político de Mercedes, sino que se pretenda insultar por eso. De los otros calificativos discriminatorios y estigmatizantes, preferimos no destacar. Entendemos que a veces las palabras sobran. Tampoco aceptamos que pretenda involucrar a su figura y a nosotros como familia en una interna de política local. Nosotros somos cuidadores incansables del legado de nuestra abuela y nuestra tía, tanto artístico como humano. Y de más está decir que Mercedes trasciende esas cuestiones”, remarcan, y reivindican que la artista tucumana “tenía la libertad de pertenecer al partido político que quisiera porque la militancia política es parte de la democracia en la que ella siempre creyó y defendió con profunda pasión; por eso, integró las listas negras de la Triple A que la dictadura cívico-militar ejecutó y tuvo que irse de su país en 1979 después de sufrir varios atentados”. “Como familia, y desde la experiencia del exilio que atravesó Mercedes, sabemos cuán doloroso es señalar a las personas por su forma de pensar. Más que nunca, hoy la escuchamos cantar y hablar; y renovamos nuestro amor hacia ella constantemente. Agradecemos infinitamente todo el amor recibido en estos días. El sabor de injusticia y tristeza fue sanado con música, cantos colectivos, mensajes, fotos y videos. El apoyo recibido por colegas, amigos y diferentes personas de todo el mundo que aman y protegen a Mercedes Sosa llegó a cada uno de nosotros y nosotras”, concluyen con el pedido reiterado de adhesiones a la carta que circula en la cual se pide la remoción del funcionario libertario de su cargo público.