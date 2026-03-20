Silvia Elías de Pérez denunció una “catástrofe educativa” en Tucumán tras las inundaciones
La legisladora provincial, Silvia Elías de Pérez, advirtió en LG PLAY sobre la falta de planificación del Estado frente a las inclemencias climáticas, pero enfocó su mayor preocupación hacia la educación. "Aulas improvisadas, edificios centenarios en ruinas, falta de control en los fondos y graves denuncias de presiones institucionales", son algunas de la problematicas que enumero la legisladora.
Las recientes inundaciones que golpearon a Tucumán, especialmente en las zonas del este y sur de la provincia, dejaron a la vista problemas de fondo que exceden lo estrictamente climático. Según Elías de Pérez, las fuertes lluvias solo expusieron una "falta de infraestructura eterna" y una evidente "falta de visión estratégica de la provincia y de poner los dineros públicos en donde se debe desde hace 30 años".
Sin embargo, detrás del drama del agua y las pérdidas materiales, se esconde una crisis aún más profunda que afecta directamente el futuro de la provincia. Las lluvias agravaron un problema preexistente, al que la legisladora califica sin matices como una verdadera "catástrofe educativa".
Estudiar en pasillos y entre escombros
El relato de la situación edilicia en distintas instituciones de la capital tucumana revela un deterioro extremo que altera por completo la vida de alumnos, docentes y familias. Elías de Pérez detalló casos críticos que llevan años sin resolución, obligando a las comunidades educativas a peregrinar de un edificio a otro.
Explicó que el caso de la escuela Zavalía es uno de los más representativos de esta desorganización. "Primer grado de la Zavalía lo dictan en un pasillo de la escuela Mitre (...) en un pasillo lo han transformado en un aula en donde están los chicos uno detrás del otro", denunció la legisladora. Al mismo tiempo, los alumnos del nivel secundario de dicha institución continúan con protestas ante la intención oficial de trasladarlos al otro extremo de la ciudad, una medida que, según Elías de Pérez, termina por "descalabrar familia, personas, comunidad educativa".
Las instituciones históricas no escapan a esta realidad. La Escuela Normal Florentino Ameghino "se cae a pedazos", dice, mientras que la Escuela Normal Juan Bautista Alberdi, un establecimiento con 150 años de historia y patrimonio tucumano, según Elías de Pérez, hoy "no solo es invadida por ratas, se cae a pedazos, no tienen condiciones dignas para trabajar".
Irregularidades de fondos
La legisladora explicó que de acuerdo con el Acuerdo 87 emitido el año pasado por el Tribunal de Cuentas tras una inspección en construcciones escolares, se constató que los obradores "no tienen registros de ingreso y egreso de materiales, no tienen condiciones edilicias, la mercadería almacenada está en pésimo estado". Además, agregó que hasta la fecha, el Estado no ha logrado implementar un sistema de registro electrónico que transparente el uso de los costosos materiales de construcción.
Pero el deterioro material y administrativo parece estar acompañado por un clima de hostilidad institucional. Elías de Pérez expuso la situación que enfrentan los maestros que intentan visibilizar estas carencias. "Escuela que visitamos, si hay un docente que habla con nosotros hay que tener un cuidado único porque si se escucha la voz, automáticamente mandan a la supervisora para que los apriete", aseveró. Según su testimonio, incluso las más altas autoridades del ministerio han intervenido para intentar acallar a los padres.
La conclusión de la legisladora sobre el discurso oficial frente a esta realidad es tajante: "Yo escucho muchas veces hablar de que la educación es lo primero; mentira, en Tucumán la educación está en el último lugar".
Incertidumbre nacional y el rol legislativo
Elías de Pérez catalogó como "dramático" el freno a la inversión en obras públicas nacionales, advirtiendo que el resultado directo será el deterioro extremo de las rutas y mayores complicaciones estructurales.
Pese a este escenario crítico, la legisladora destacó el funcionamiento actual de la Legislatura provincial, remarcando que existe una búsqueda activa de consensos. En este ámbito, junto al dirigente José Cano, se encuentran impulsando un debate amplio para una nueva ley de educación que garantice que "se escuche a todas las voces", con las comisiones trabajando de manera permanente.