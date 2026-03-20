Silvia Elías de Pérez denunció una “catástrofe educativa” en Tucumán tras las inundaciones

Explicó que el caso de la escuela Zavalía es uno de los más representativos de esta desorganización. "Primer grado de la Zavalía lo dictan en un pasillo de la escuela Mitre (...) en un pasillo lo han transformado en un aula en donde están los chicos uno detrás del otro", denunció la legisladora. Al mismo tiempo, los alumnos del nivel secundario de dicha institución continúan con protestas ante la intención oficial de trasladarlos al otro extremo de la ciudad, una medida que, según Elías de Pérez, termina por "descalabrar familia, personas, comunidad educativa".