Inundaciones en Tucumán: una empresa donará terrenos para viviendas y financió un puente para familias de El Timbó

El funcionario remarcó que las viviendas se encuentran en una zona de riesgo, por lo que resulta necesario avanzar en una reubicación. En ese sentido, valoró la predisposición de la empresa para analizar la donación de hectáreas y anticipó que trabajarán junto al Instituto Provincial de la Vivienda en un anteproyecto. “El martes tendremos una reunión para avanzar en la ubicación de estas familias y también de otras 120 que viven dentro del predio de la empresa”, explicó.