Inundaciones en Tucumán: una empresa donará terrenos para viviendas y financió un puente para familias de El Timbó

Resumen para apurados
- El ministro Darío Monteros y la empresa Celusal acordaron en Tucumán la donación de tierras y financiamiento de un puente para asistir a familias damnificadas por las inundaciones.
- Tras el desborde del arroyo Perdiz, la firma aportó 30 millones de pesos para un nuevo puente peatonal. Se busca trasladar a vecinos de zonas inundables hacia terrenos seguros.
- Esta alianza público-privada proyecta la reubicación definitiva de 120 familias. El plan, junto al Instituto de la Vivienda, marca un precedente en gestión de crisis climáticas.
El ministro del Interior, Darío Monteros, encabezó una reunión con directivos de la empresa Celusal y autoridades de El Timbó para evaluar la situación social y económica de la zona tras las recientes inundaciones, y avanzar en alternativas que permitan asistir a las familias damnificadas.
Del encuentro también participaron el comisionado comunal Daniel Carabajal, junto a Horacio Paz, gerente de Industrias Químicas y Mineras Timbó SA; Cristina Orellana, jefa de Personas, Cultura y Organización; y Julio Ziztke, jefe de Mantenimiento de la firma.
Uno de los ejes centrales fue el impacto del desborde del arroyo Perdiz, que afectó a ocho familias de la zona de Las Salinas. En ese marco, se analizó la posibilidad de que la empresa realice una donación de tierras destinadas a la construcción de viviendas, con el objetivo de ofrecer una solución definitiva a quienes residen en áreas vulnerables.
Monteros destacó que las familias afectadas ya comenzaron a regresar a sus hogares gracias al trabajo conjunto entre la comuna y el Gobierno provincial. “Hemos evaluado la situación social y económica que atraviesa la fábrica, pero el punto principal fue buscar alternativas ante la inundación que afectó a estas ocho familias. Se hizo un gran esfuerzo para recuperar las viviendas y restablecerlas en un 100%”, señaló.
El funcionario remarcó que las viviendas se encuentran en una zona de riesgo, por lo que resulta necesario avanzar en una reubicación. En ese sentido, valoró la predisposición de la empresa para analizar la donación de hectáreas y anticipó que trabajarán junto al Instituto Provincial de la Vivienda en un anteproyecto. “El martes tendremos una reunión para avanzar en la ubicación de estas familias y también de otras 120 que viven dentro del predio de la empresa”, explicó.
Además, Monteros aclaró la importancia del trabajo articulado entre el sector público y privado. “Es lo que nos indica el gobernador: trabajar de manera conjunta y resaltar el aporte de la empresa, que destinó 30 millones de pesos para restablecer un puente peatonal clave para la comunidad”, afirmó. La obra beneficiará especialmente a estudiantes de la zona que utilizan ese paso para asistir a clases.
Por su parte, Horacio Paz remarcó el compromiso social de la empresa en un contexto económico complejo. “Queremos colaborar en todo lo que esté a nuestro alcance, a pesar de las condiciones adversas que atraviesan las empresas del país. Estamos sensibilizados por la realidad del lugar donde operamos”.
En relación con la donación de tierras, explicó que se trata de un primer paso. “Venimos a manifestar la voluntad de la dirección de la empresa. Ahora esperamos avanzar en un plan de trabajo que permita concretar esta iniciativa y brindar una solución a largo plazo”.
Sobre la inversión en infraestructura, detalló que el aporte económico permitió reemplazar un puente con más de 80 años de antigüedad que presentaba riesgo de colapso. “Era vital para el pueblo. Ya se está trabajando en la instalación de una nueva pasarela peatonal, y más adelante se proyecta recuperar el tránsito vehicular”.
Finalmente, el comisionado comunal Daniel Carabajal valoró el acompañamiento de la firma y el Estado. “Para nosotros es un avance grandísimo. Estamos muy agradecidos porque desde el inicio de la gestión la empresa ha estado presente, y hoy más que nunca, en un momento difícil para Las Salinas”, concluyó.