El clima se complica: tras las fuertes lluvias de anoche, Tucumán entra nuevamente en zona de alerta

Resumen para apurados
- Defensa Civil declaró alerta amarilla en Tucumán este martes tras registrarse fuertes tormentas nocturnas, con el fin de prevenir daños ante la inestabilidad climática en el NOA.
- Las lluvias afectaron principalmente a Aguilares, con 41 milímetros caídos. El SMN elevó el nivel de riesgo luego de que la provincia pasara de una situación de calma a inestabilidad.
- Se prevé un monitoreo constante y coordinación con organismos nacionales. La persistencia del mal clima podría generar interrupciones en la actividad cotidiana de la región.
Las condiciones climáticas encendieron, una vez más, las alertas en Tucumán. Anoche se registraron tormentas aisladas en distintos puntos de la provincia, con especial impacto en Aguilares, donde cayeron 41 milímetros en pocas horas.
El subdirector de Defensa Civil, Ramón Imbert, informó que, si bien el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había emitido advertencias por fenómenos que afectan a varias provincias del país, Tucumán se mantuvo inicialmente fuera de las zonas de riesgo. Sin embargo, el panorama comenzó a cambiar con el correr de las horas.
De acuerdo al último informe oficial, amplias regiones del Noroeste Argentino (NOA) y del Noreste (NEA) se encuentran bajo alerta amarilla, lo que implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y eventuales interrupciones en la vida cotidiana.
En cuanto a los registros de precipitaciones en la provincia, Aguilares encabezó el ranking con 41 milímetros, seguido por Bella Vista con 20 mm, Concepción con 19 mm, Estación Sur con 14 mm y Estación Norte con 10 mm.
Pese a que durante el día Tucumán se mantuvo en nivel verde, sin riesgos inmediatos, Imbert advirtió que la situación podría modificarse. “Para hoy se esperan lluvias y la provincia entró en alerta amarilla”, explicó, marcando un cambio en las previsiones oficiales.
El funcionario buscó llevar tranquilidad a la población, aunque remarcó que el monitoreo es constante. “El nivel verde indica calma, pero en meteorología la vigilancia debe ser permanente. Estamos siguiendo los reportes hora por hora”, señaló.
Además, destacó que los equipos de emergencia permanecen atentos ante la inestabilidad en provincias vecinas, lo que podría influir en las condiciones locales. En ese sentido, aseguró que se trabaja en coordinación con organismos nacionales para garantizar una respuesta rápida ante cualquier eventualidad.
Finalmente, desde Defensa Civil recomendaron a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y evitar la difusión de información no verificada.