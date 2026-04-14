La abogada Agostina Páez explotó contra Eduardo Feinmann "Homofóbico, clasista y misógino"

Resumen para apurados
- La abogada Agostina Páez calificó de homofóbico y misógino al periodista Eduardo Feinmann en redes sociales, tras las reiteradas críticas de este por su incidente legal en Brasil.
- Luego de ser tildada de racista por Feinmann en diversos medios, Páez realizó un descargo en TikTok denunciando una obsesión del comunicador y cuestionando sus antiguos dichos públicos.
- Este enfrentamiento reabre el debate sobre la ética periodística y la responsabilidad de los comunicadores, mientras las redes sociales se consolidan como espacio de réplica directa.
Agostina Páez, la abogada argentina acusada de racismo en Brasil, realizó un fuerte descargo contra el periodista Eduardo Feinmann, quien en reiteradas ocasiones la criticó públicamente y constantemente.
Precisamente, luego de que la abogada fuera invitada para una entrevista en Sería Increíble (OLGA), el comunicador volvió a referirse al respecto y la tildó de “racista y discriminadora”: “Es una delincuente que cometió un delito gravísimo”.
Además, en su cuenta de X (ex Twitter) reaccionó luego de que Agostina retomara sus publicaciones en su cuenta de TikTok al promocionar un canje que recibió de una hamburguesería. "La racista influencer", comentó al respecto el periodista, al igual que con otros videos de la joven en la que mostró cómo fue su estadía en Río de Janeiro: "Abogada racista y nefasta".
La acumulación de comentarios terminaron llegándole a la propia Páez, quien volvió a utilizar su cuenta de TikTok para compartir un video criticando con dureza a Feinmann.
“Eduardo Feinmann está obsesionado conmigo. Él me llama ‘la abogada racista’ y yo lo llamo ‘el periodista homofóbico y clasista’ por este video”, comenzó diciendo la joven, compartiendo todos los comentarios del periodista en su contra.
A continuación, mostró un video de Feinmann hablando en su noticiero, asegurando que “la sociedad no quiere más villeros ni papás putos, no quiere eso”.
“Yo he pedido perdón un millón de veces y si tengo que pedir perdón un millón de veces más, lo voy a hacer. Yo he admitido que me he equivocado e incluso le he pedido perdón al hombre que se tocó los genitales y me grita ‘agarrame esta y sacudilo’. En cambio él no, no lo asume”, retomó Agostina.
Y siguió: “Fuera de querer justificar mi reacción pésima, que ya he dicho muchas veces que estoy muy arrepentida, él no ha tenido una provocación previa. Él libremente, en un programa de televisión, decide hablar así. Él, comunicador, periodista”.
“¿Yo no me puedo equivocar? Él opina así porque sí, sin una provocación previa, sin que lo hayan acosado antes, sin que lo hayan estafado… porque sí decide tirar esos comentarios homofóbicos y clasistas”, apuntó la abogada.
El fuerte descargo de la abogada Agostina Páez
Además, dijo que “obviamente va a estar obsesionado con una mujer porque también es misógino”: “Por eso me parece muy loco que quiera hacerse el moralista conmigo… ¿justo Eduardo Feinmann? Dale…”.
En otro tramo del video, Páez reveló que fue invitada en dos oportunidades a los programas del periodista, tanto en televisión como en radio, pero decidió rechazar ambas propuestas.
“Me han llamado dos veces para su programa y he respondido que no porque ya sé cómo es este hombre, sabía que me iba a tratar mal y yo en Brasil estaba pasándola mal. No es que ahora esté perfecta y re bien, pero en ese momento estaba sola allá y pasándola mal como para que venga y me ataque”, explicó.
Por último, cerró con una fuerte conclusión: “No me explico la obsesión que tiene conmigo, no entiendo. Literalmente todos los días publica algo de mí. Conclusión: Eduardo Feinmann, homofóbico, clasista y misógino. Obsesionado y viendo todo lo que hago y dejo de hacer. ¿No tiene algo más importante para hacer?”.